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Terremoto en Venezuela

"Venezuela está entrando en una situación similar a la de antes del 3 de enero": abogado de líder comunitario desaparecido luego de denunciar falta de ayuda del régimen tras terremotos

julio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Joel García, abogado del caso de Wilmer Cruz y especialista en derecho penal, habló en NTN24 sobre la situación del líder comunitario.

En medio de la tragedia que enluta a Venezuela, el régimen no abandona su patrón represivo.

Este jueves se denunció la desaparición de Wilmer Antonio Cruz, un destacado líder comunitario apodado el ‘Topo de La Guaira’.

Cruz denunció públicamente en videos virales la falta de ayuda del régimen, la escasez de maquinaria pesada para remover los escombros y el abandono oficial de las víctimas atrapadas.

Junto a su equipo logró salvar a por lo menos 60 personas y recuperar cientos de cuerpos en las estructuras colapsadas de la zona.

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La comunidad alertó que a la zona llegó un grupo de hombres vestidos de negro y sin identificación que se llevaron a Cruz.

Aunque no se ha establecido a que organismo pertenecían, la indumentaria coincide con la descrita en otras denuncias sobre la presencia de efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en otras zonas de rescate.

Joel García, abogado del caso de Wilmer Cruz y especialista en derecho penal, habló en NTN24 sobre la situación del líder comunitario.

“Hoy se maneja una información extraoficial de que está recluido en El Helicoide a orden del Sebin”, indicó.

“No está corroborada esa información, es lo que dicen algunos vecinos”, agregó.

En ese sentido señaló que tiene información sobre “amedrentamiento de otras personas que están en el lugar”. “Lo que vemos es que Venezuela está entrando como en una situación antes del 3 de enero”, subrayó.

A su vez, dio a conocer que “la policía está reprimiendo, persiguiendo, obstaculizando”. “La ayuda humanitaria cuesta que llegue a su destino, restringen el acceso a las zonas”, añadió.

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“Quizás la aprehensión de Wilmer Cruz sea para tenerlo como ejemplo a otras personas que se están quejando por la falta de asistencia en la zona de catástrofe”, expresó.

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