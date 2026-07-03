“Hemos tenido en estos seis meses una agudización de la crisis”: Antonio Ledezma tras el cambio de mando en el régimen venezolano

Tras seis meses de la extracción y captura del jefe del régimen venezolano Nicolás Maduro, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 50 millones de dólares por narcotráfico, han sido programadas tres audiencias judiciales en la corte del distrito de Manhattan en Nueva York.

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A pesar del contundente expediente, Maduro se declaró no culpable y tendrá que volver a comparecer dentro de tres semanas, el 22 de julio.

En su lugar, Delcy Rodríguez asumió el control del régimen venezolano y pese al cambio de liderazgo, el país sigue con los mismos problema y pidiendo a gritos nuevas elecciones.

Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, se conectó en La Mañana de NTN24 para hablar de la situación de Venezuela en estos seis meses y aseveró que la crisis del país se ha “agudizado”.

“Hemos tenidos en estos seis meses una agudización de la crisis. En un país donde la gente se muere de hambre, más del 80% está cerca de la pobreza, la inflación sigue haciendo estragos, en fin. En medio de esta espantosa crisis sale a flote la nobleza del pueblo de Venezuela”, comentó Ledezma.

Además, agregó que “los terremotos de la naturaleza lo que hicieron fue poner al descubierto las fallas del régimen, tumbar esas caretas” y que “el gobierno de Estados Unidos ha mostrado expedientes que señalan a Maduro relacionado con el narcotráfico y el terrorismo”.