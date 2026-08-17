Maria Consuelo Araújo nombrada nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos tras recibir beneplácito de Washington

El Gobierno Nacional anunció la designación de María Consuelo Araújo Castro como la nueva embajadora de Colombia ante los Estados Unidos de América, tras recibir el beneplácito oficial concedido por el gobierno norteamericano.

La noticia fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien destacó la trayectoria profesional de la diplomática y la relación de confianza entre ambos.

“Me complace informarle al país que mi buena amiga, una persona de toda mi confianza y de mis afectos desde hace muchos años, será la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos: María Consuelo Araújo Castro. Me siento honrado y feliz de contar con una mujer de su experiencia, trayectoria, honestidad e inteligencia para servir a Colombia desde nuestra embajada más importante”, expresó el mandatario.

María Consuelo Araújo Castro, conocida en el ámbito político e institucional como 'Conchi', cuenta con una amplia carrera en el sector público y privado de Colombia.

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Se desempeñó previamente como Ministra de Relaciones Exteriores y Ministra de Cultura de la República, ha liderado entidades del orden distrital y nacional, incluyendo la gerencia de TransMilenio en Bogotá y la dirección de la Fundación Alejandro Ángel Escobar.

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La llegada de Araújo a la Misión Diplomática en Washington D. C. se produce en un momento clave para las relaciones bilaterales, marcado por la coordinación del puente aéreo y las operaciones de ayuda humanitaria desplegadas por el gobierno estadounidense a través del Comando Sur y el Departamento de Estado.