Organización de Estados Americanos asegura que apoyará una transición democrática en Venezuela

Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), confirmó que el organismo está listo para respaldar un proceso de transición democrática en Venezuela.

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Ramdin ratificó que la OEA actuará dentro del mandato de sus Estados miembros para promover una transición que sea "pacífica, democrática e inclusiva".

Dijo que se busca garantizar la transparencia en un eventual proceso electoral, que además contaría con observadores internacionales.

Subrayó, a su vez, que la OEA mantiene su compromiso con la Carta Democrática Interamericana para asegurar el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho.

Que Venezuela todavía esté bajo el control de una dictadura complica seriamente el panorama político en la nación suramericana.

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Hace algunos días, recordemos, la CIA (Agencia Central de Inteligencia) de Estados Unidos documentó varias maniobras de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para manipular el sistema de votación electrónico en Venezuela entre 2004 y 2020.

Según los archivos, el chavismo habría utilizado el control del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la tecnología de Smartmatic para desarrollar mecanismos que permitieran alterar resultados electorales.

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Entre los hallazgos se mencionan presuntos planes para modificar votos en las elecciones presidenciales de 2012 y el desarrollo de sistemas más sofisticados en 2020.

Si bien la CIA no confirmó que se produjera un fraude electrónico masivo en todos los procesos electorales, sostiene que el régimen venezolano construyó una estructura con capacidad para manipular los resultados.