NTN24
Martes, 21 de julio de 2026
Martes, 21 de julio de 2026
OEA

Organización de Estados Americanos asegura que apoyará una transición democrática en Venezuela

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Banderas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) - Foto de referencia: EFE
Banderas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) - Foto de referencia: EFE
El secretario general de la OEA dijo que se busca garantizar la transparencia en un eventual proceso electoral en el país suramericano.

Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), confirmó que el organismo está listo para respaldar un proceso de transición democrática en Venezuela.

o

Ramdin ratificó que la OEA actuará dentro del mandato de sus Estados miembros para promover una transición que sea "pacífica, democrática e inclusiva".

Dijo que se busca garantizar la transparencia en un eventual proceso electoral, que además contaría con observadores internacionales.

Subrayó, a su vez, que la OEA mantiene su compromiso con la Carta Democrática Interamericana para asegurar el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho.

Que Venezuela todavía esté bajo el control de una dictadura complica seriamente el panorama político en la nación suramericana.

o

Hace algunos días, recordemos, la CIA (Agencia Central de Inteligencia) de Estados Unidos documentó varias maniobras de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para manipular el sistema de votación electrónico en Venezuela entre 2004 y 2020.

Según los archivos, el chavismo habría utilizado el control del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la tecnología de Smartmatic para desarrollar mecanismos que permitieran alterar resultados electorales.

o

Entre los hallazgos se mencionan presuntos planes para modificar votos en las elecciones presidenciales de 2012 y el desarrollo de sistemas más sofisticados en 2020.

Si bien la CIA no confirmó que se produjera un fraude electrónico masivo en todos los procesos electorales, sostiene que el régimen venezolano construyó una estructura con capacidad para manipular los resultados.

Temas relacionados:

OEA

Transición democrática

transición política

Régimen

Dictadura en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Nicolás Maduro y Cilia Flores tienen garantías de defensa en EE. UU., en Venezuela torturan presos políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto sobre las denuncias de fraude electoral de Gustavo Petro: "ataca la legitimidad del presidente electo"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos reconoce a Delcy Rodríguez como "jefe de Estado", mientras Nicolás Maduro enfrenta nueva audiencia judicial

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Informe del Departamento de Estado revela que régimen cubano se infiltró en altas esferas de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Actualidad

Ver más
Regalo de Recep Tayyip Erdogan a los líderes de la OTAN | Foto: AFP
Cumbre de la OTAN

Inusual obsequio de despedida: el presidente de Turquía les regaló una pistola con seis balas a los líderes de la OTAN

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"María Corina es la única que puede evitar que haya un estallido social": eurodiputado Hermann Tertsch sobre situación en Venezuela tras los terremotos

El Mencho - Foto: EFE
Cártel Jalisco Nueva Generación

Este es el nuevo líder del Cartel Jalisco Nueva Generación identificado por EE. UU. tras haber abatido a alias 'El Mencho'

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
MetLife Stadium, New Jersey (AFP)
Mundial 2026

Delantero de la Selección de España lanzó contundente mensaje sobre los altos precios de las entradas para la final del Mundial 2026: esto dijo

Regalo de Recep Tayyip Erdogan a los líderes de la OTAN | Foto: AFP
Cumbre de la OTAN

Inusual obsequio de despedida: el presidente de Turquía les regaló una pistola con seis balas a los líderes de la OTAN

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"María Corina es la única que puede evitar que haya un estallido social": eurodiputado Hermann Tertsch sobre situación en Venezuela tras los terremotos

El Mencho - Foto: EFE
Cártel Jalisco Nueva Generación

Este es el nuevo líder del Cartel Jalisco Nueva Generación identificado por EE. UU. tras haber abatido a alias 'El Mencho'

Retrato del dictador Nicolás Maduro-Foto: EFE
Nicolás Maduro

Maduro comparecerá este miércoles ante Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en tercera audiencia

Nicolás Maduro y Cilia Flores con la DEA - Foto EFE/ Bandera EE. UU. - Foto Canva
Juicio contra Maduro

Maduro y Flores de nuevo al banquillo de acusados: crucial audiencia de la pareja de tiranos en Estados Unidos

Símbolo de la Federación Venezolana de Fútbol - Foto: EFE
FVF

Comunicado de la FVF tras los terremotos en Venezuela: "De manera gradual, retomaremos nuestras actividades deportivas"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre