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Mundial 2026

Los noruegos no son los únicos: esta es la celebración característica de la selección de Inglaterra con su afición en el mundial

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Celebración de Inglaterra / FOTO: EFE
Celebración de Inglaterra / FOTO: EFE
Desde su primer partido ante Croacia, se convirtió en el festejo característico de los ingleses, así como la de los vikingos para Noruega.

De las cosas que ha dejado esta edición del Mundial para el recuerdo es la celebración de la afición de Noruega, que, como muchos ya lo han visto, trata de representar a los vikingos remando un barco, algo que forma parte de la historia de este país.

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El festejo empezó tomándose las calles por los aficionados en Estados Unidos, quienes, en diferentes sitios como en el Time Square de Nueva York, se sentaron en el suelo y al sonido de los golpes de un tambor, movían los brazos como si tuvieran un par de remos y daban un fuerte grito como de esfuerzo.

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La celebración tomó tanto vuelo en Internet que llegó a la selección de Noruega y en las clasificaciones que han logrado en este mundial, festejan junto a la afición presente en el estadio dirigidos por el capitán Martin Ødegaard.

Aunque esta es la celebración que se ha vuelto más viral, no es la única, ya que los ingleses también adoptaron un festejo propio desde su primer partido en esta Copa del Mundo ante Croacia, en el salieron victoriosos tras derrotarlos 4-2.

La celebración de Inglaterra no es con tanta coreografía como la de los noruegos, pero sí es especial, ya que se forman de manera horizontal ante el público presente en el estadio y todos, en una sola, voz, interpretan el clásico ‘Wonderwall’ de la banda británica Oasis.

"Ese fue uno de mis momentos favoritos de todos los tiempos con la camiseta de Inglaterra, y especialmente en un torneo importante", dijo Kane tras el partido contra Croacia en el programa ‘Lions Den’ de Inglaterra.

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La canción lanzada por la agrupación de los hermanos Gallagher en 1995 es el ‘grito de batalla’ de los dirigidos por el alemán Tomas Tuchel, quienes lograron avanzar a octavos de final tras derrotar 2-1 a la República Democrática del Congo.

Finalizado el partido y logrado el objetivo, la selección inglesa realizó nuevamente su ritual de victoria con la afición y cantaron todos al unísono, esperando alcanzar el tan esquivo título, que no consiguen desde 1966.

Pero para llegar a la cima, Inglaterra deberá primero superar a la anfitriona México, que los recibirá el próximo 5 de julio en el estadio Azteca por los octavos de final de la Copa del Mundo. El ganador avanzará a cuartos de final y el perdedor deberá decirle adiós al certamen.

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