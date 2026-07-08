Terremotos en Venezuela generarían nuevo impacto migratorio en la región: experto explica cuál es el panorama

Ronal Rodríguez, politólogo, internacionalista, magíster en ciencia política y vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la facultad de estudios internacionales, políticos y urbanos de la Universidad del Rosario, en Colombia, habló en La Tarde de NTN24 sobre el impacto migratorio de los recientes terremotos.

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El experto expuso que, al ser Colombia el principal receptor de la diáspora venezolana, el país enfrenta "nuevos retos". "Muchos de los venezolanos que están en Colombia quieren traer a sus adultos mayores, a sus abuelos y a sus padres", contó.

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Las circunstancias de las que muchos venezolanos fueron víctimas por el desastre natural propiciarían además esa migración de quienes habían decidido quedarse en el país luego de la crisis desatada por el régimen, que obligó a varios a abandonarlo.

"Uno de los grandes retos que tiene Colombia al ser el único país con el cual Venezuela este tiene contacto terrestre es toda la dinámica de responsabilidades y, obviamente, esto va a tener una serie de exigencias para el Estado colombiano y para la sociedad colombiana", señaló Rodríguez.

La lógica de recuperación de Venezuela, de acuerdo con el politólogo, "va a ser más difícil", pero el trabajo de Colombia, así como su experiencia "en vivienda de interés social" debe ser puesto al servicio de los venezolanos.

"La ventaja en este momento es la presencia de la comunidad venezolana en el mundo (…) hay que coordinar la respuesta con la cooperación venezolana para que los recursos internacionales pueda llegar al proyecto de reconstrucción de Venezuela, tratando de evadir que el régimen se fortalezca con la instrumentalización de esos recursos", concluyó Rodríguez.