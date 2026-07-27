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Programa: Club de Prensa

El indignante llamado a la calma de Diosdado Cabello tras terremotos en Venezuela

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
En las últimas horas se han conocido unos audios filtrados del jefe de las Fuerzas Militares de Venezuela, Diosdado Cabello, en las horas posteriores al doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio. En los audios filtrados el funcionario del régimen venezolano ordenaba "calmar a la gente" mientras las Fuerzas Armandas bajo su mando desplegaban operativos de represión contra los ciudadanos en lugar de brindarles ayuda humanitaria.

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