James Gunn se despide de DC Studios tras cuatro años: el cineasta reveló las razones de su salida

El universo de DC Studios tendrá un cambio importante en su dirección. James Gunn y Peter Safran dejarán sus cargos como codirectores ejecutivos del estudio después de cuatro años al frente de la franquicia de superhéroes. La decisión fue anunciada este lunes 9 de noviembre y marca el comienzo de una nueva etapa para la compañía.

VEA TAMBIÉN 'The Chosen' dejó ver un adelanto de lo que será el momento más difícil de la Pasión de Cristo a pocos días del estreno de su sexta temporada o

A través de una extensa publicación en redes sociales, Gunn hizo un balance de su experiencia y reconoció que, aunque asumir el control creativo de personajes con los que soñaba desde su infancia fue una oportunidad extraordinaria, también enfrentó dificultades durante su permanencia en el cargo.

El cineasta aseguró que las responsabilidades administrativas y corporativas del puesto terminaron afectando su tiempo personal y su trabajo como director. Incluso reconoció que le resultaba complicado distribuir su atención entre los proyectos que le apasionaban y las obligaciones propias de dirigir un estudio.

Durante su gestión, Gunn destacó producciones como Superman, Clayface y Peacemaker, además del trabajo que viene desarrollando en Man of Tomorrow, la próxima película que continuará la historia de Clark Kent y Lex Luthor, cuyo estreno está previsto para el 9 de julio de 2027.

La salida de ambos directivos se hará efectiva el próximo 1 de diciembre. Su reemplazo será Jeremy Latcham, antiguo ejecutivo de Marvel Studios, quien asumirá como presidente y director creativo de DC Studios.

VEA TAMBIÉN El actor Johnny Depp causa furor en Nueva York con la representación de Ebenezer Scrooge para promocionar su nueva película o

Sin embargo, la despedida no significa que Gunn y Safran abandonarán por completo el universo de DC. Ambos regresarán a sus actividades creativas y continuarán vinculados a algunos proyectos como productores. Gunn, además, confirmó que está escribiendo una nueva producción relacionada con la franquicia, aunque todavía no se conocen detalles.

En su mensaje, el director también dedicó unas palabras a Safran, a quien calificó como uno de los profesionales más competentes con los que ha trabajado y destacó como un gran amigo. Gunn cerró su publicación agradeciendo al equipo de DC Studios y a los seguidores que acompañaron esta etapa.

Así, después de cuatro años de cambios y proyectos que buscaron renovar la franquicia, DC Studios se prepara para una transición en su liderazgo, mientras sus anteriores responsables se enfocan nuevamente en la creación de historias para la pantalla.