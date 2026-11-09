NTN24
Lunes, 09 de noviembre de 2026
Lunes, 09 de noviembre de 2026
DC Cómics

James Gunn se despide de DC Studios tras cuatro años: el cineasta reveló las razones de su salida

noviembre 9, 2026
Por: David Lozano
James Gunn - AFP
James Gunn - AFP
Gunn destacó producciones como Superman, Clayface y Peacemaker, además del trabajo que viene desarrollando en Man of Tomorrow, la próxima película que continuará la historia de Clark Kent y Lex Luthor.

El universo de DC Studios tendrá un cambio importante en su dirección. James Gunn y Peter Safran dejarán sus cargos como codirectores ejecutivos del estudio después de cuatro años al frente de la franquicia de superhéroes. La decisión fue anunciada este lunes 9 de noviembre y marca el comienzo de una nueva etapa para la compañía.

o

A través de una extensa publicación en redes sociales, Gunn hizo un balance de su experiencia y reconoció que, aunque asumir el control creativo de personajes con los que soñaba desde su infancia fue una oportunidad extraordinaria, también enfrentó dificultades durante su permanencia en el cargo.

El cineasta aseguró que las responsabilidades administrativas y corporativas del puesto terminaron afectando su tiempo personal y su trabajo como director. Incluso reconoció que le resultaba complicado distribuir su atención entre los proyectos que le apasionaban y las obligaciones propias de dirigir un estudio.

Durante su gestión, Gunn destacó producciones como Superman, Clayface y Peacemaker, además del trabajo que viene desarrollando en Man of Tomorrow, la próxima película que continuará la historia de Clark Kent y Lex Luthor, cuyo estreno está previsto para el 9 de julio de 2027.

La salida de ambos directivos se hará efectiva el próximo 1 de diciembre. Su reemplazo será Jeremy Latcham, antiguo ejecutivo de Marvel Studios, quien asumirá como presidente y director creativo de DC Studios.

o

Sin embargo, la despedida no significa que Gunn y Safran abandonarán por completo el universo de DC. Ambos regresarán a sus actividades creativas y continuarán vinculados a algunos proyectos como productores. Gunn, además, confirmó que está escribiendo una nueva producción relacionada con la franquicia, aunque todavía no se conocen detalles.

En su mensaje, el director también dedicó unas palabras a Safran, a quien calificó como uno de los profesionales más competentes con los que ha trabajado y destacó como un gran amigo. Gunn cerró su publicación agradeciendo al equipo de DC Studios y a los seguidores que acompañaron esta etapa.

Así, después de cuatro años de cambios y proyectos que buscaron renovar la franquicia, DC Studios se prepara para una transición en su liderazgo, mientras sus anteriores responsables se enfocan nuevamente en la creación de historias para la pantalla.

Temas relacionados:

DC Cómics

James Gunn

Historia

Películas

Cine

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Condenas en firme para reclutadores de menores con Ley de Sometimiento de De la Espriella: así serán tratados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Una campaña ofensiva que es contundente contra la amenaza de los grupos terroristas": Diego Molano sobre acciones de De la Espriella en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Una explosión controlada: Fiscalía de Paraguay estudia detonar la bóveda secreta de Santiago Peña

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Así son los exigentes ejercicios militares conjuntos entre Colombia y Estados Unidos, en Tolemaida

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Stephen Miller, el hombre que le declaró la guerra al Tren de Aragua, ahora es mano derecha de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Otro escándalo salpica a Petro: capturan a funcionario de inteligencia por presunto hackeo electoral

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Santiago Peña, presidente de Paraguay
Santiago Peña

Así es la bóveda oculta hallada en la casa del capturado expresidente de Paraguay, Santiago Peña

Presos políticos en Venezuela

45 días de huelga: médico venezolano pide casa por cárcel para cuidar a su padre con cáncer terminal

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro-Foto: EFE
Hackers

Otro escándalo salpica a Petro: capturan a funcionario de inteligencia por presunto hackeo electoral

Harold Martínez - Captura video de supervivencia
Colombia

Dramático llamado de madre de policía secuestrado en Colombia: "Te amo, hijo, aguanta un poquito más"

María Corina Machado a las afueras del Rodeo I-Foto: EFE
María Corina Machado

“La visita de María Corina fue como una bocanada de aire y de esperanza”: familiar de preso político

Más de Entretenimiento

Ver más
El actor estadounidense RJ Mitte-Foto ilustración Canva
Homenaje

Exnovia de actor de Breaking Bad que falleció el pasado lunes dejó al descubierto oculta faceta de su expareja: "Tenía uno de los corazones más amables y raros"

Turismo Foto: Avianca
Viaje

Este es el mejor destino para visitar en 2027, según National Geographic, por su riqueza cultural y su destacada oferta gastronómica

Lazo negro (símbolo de luto) / Kimmarie Johnson, actriz y modelo - Fotos: Pexels / Instagram
Fallecimiento

Murió Kimmarie Johnson, actriz de 'Beverly Hills, 90210'

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: Abelardo de la Espriella @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

"460 kilogramos de democracia": presidente De la Espriella firmó con especial mensaje la bomba que fue lanzada sobre guerrilleros

Papa León XIV- Foto: EFE
Papa León XIV

El Vaticano publica las primeras imágenes del papa León XIV tras su cirugía de pulmón y entrega nuevo parte sobre su salud

Alex Saab | Foto: EFE
Álex Saab

Justicia de EE. UU. autorizó compartir documentos secretos de Alex Saab con otros países para facilitar la incautación y el decomiso de sus bienes

Trabajos en la carretera Maracay-Choroní - Fotos: X
Maracay

Reabren parcialmente la vía hacia Choroní con prioridad para alimentos y combustible

Despliegue de tropas de El Salvador en Haití - Foto: AFP
Despliegue militar

Trump respalda acciones de El Salvador en Haití contra pandillas: “tiene que hacer lo que tiene que hacer”

CEO de Nvidia Jensen Huang-Foto EFE
Nvidia

Nvidia investiga a su propio CEO tras admitir una infidelidad con una supuesta espía china

Inteligencia Artificial - Foto: AFP
Inteligencia Artificial

Funcionario de Google advierte que la inteligencia artificial podría causar "incidentes graves" en uno o dos años

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023