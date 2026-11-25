La NASA está aceptando solicitudes para personas que quieran ser astronautas en una convocatoria que estará abierta hasta las 11:59 p. m. EST del próximo jueves 3 de diciembre.

La agencia, en una nota de prensa en donde se refiere al proceso de inscripción, mencionó los requisitos.

“Los requisitos para ser astronauta han cambiado con los objetivos y misiones de la NASA”, precisó.

VEA TAMBIÉN Así quedó asteroide que la NASA impactó en 2022 para desviarlo por riesgo que representaba para la Tierra: primeras imágenes revelan cráter gigantesco o

En ese sentido, mencionó que hoy en día, para ser considerado para un puesto de astronauta, los solicitantes deben cumplir con varias condiciones entre las que está incluida ser estadounidense.

Además, describió que estos son otros requisitos:

-Poseer una maestría en un campo STEM, que incluya ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas, informática o matemáticas, de una institución acreditada.

-Contar con un mínimo de tres años de experiencia profesional relacionada, obtenida después de haber completado la titulación correspondiente.

Para pilotos, entre tanto, las condiciones varían según la experiencia que hayan tenido.

- En Jets de alto rendimiento: Tener 750 horas de vuelo como piloto al mando

- Otras aeronaves de ala fija: 1500 horas totales, de las cuales 750 deben ser de tiempo como piloto al mando.

-Aeronaves de ala rotatoria: 1000 horas en total, de las cuales 300 deben ser de piloto al mando.

VEA TAMBIÉN Por qué la NASA desplegó tres aviones científicos para apoyar una operación del Ejército de Estados Unidos: esto es lo que se sabe o

Para médicos que quieran aspirar las condiciones incluyen ser capaz de superar con éxito el examen físico de la NASA para astronautas en vuelos de larga duración.

La Nasa en su nota de prensa mencionó que los candidatos a astronauta “también deben poseer habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación”.

La Junta de Selección de Astronautas de la NASA revisa las solicitudes y evalúa las cualificaciones de cada candidato.

Posteriormente, la junta invita a un pequeño grupo de los candidatos más cualificados a entrevistas en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas.

De los entrevistados, aproximadamente la mitad son invitados a una segunda entrevista.

De este grupo, se seleccionan los nuevos candidatos a astronautas de la NASA, según la agencia. Se presentan para su entrenamiento en Johnson y pasan los siguientes dos años aprendiendo habilidades básicas de astronauta, como caminatas espaciales, operación de la estación espacial, pilotaje de aviones a reacción T-38 y control de un brazo robótico.