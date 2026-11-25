A cientos de kilómetros de la Tierra, el astronauta canadiense Joshua Kutryk recibió una noticia que transformó su misión espacial en una experiencia inolvidable: nació su tercera hija mientras él permanece a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI).

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La Agencia Espacial Canadiense anunció el nacimiento este martes 24 de noviembre. Kutryk y su esposa, Heather, le dieron la bienvenida a la pequeña en el viaje de seis meses que el astronauta inició en octubre como parte de la misión Crew-13, desarrollada por SpaceX y la NASA.

Aunque no pudo acompañar de manera presencial a su familia durante el parto, la pareja compartió un mensaje en el que dejó ver la emoción por la llegada de la bebé y la conexión que mantienen a pesar de la distancia.

“A pesar de la distancia que nos separa, nos sentimos increíblemente conectados al dar la bienvenida a nuestra nueva pequeña estrella a nuestras vidas”, narraron en un comunicado divulgado por la Agencia Espacial Canadiense.

La recién nacida es la tercera hija del matrimonio, que ya tiene dos niños de cinco y siete años. Los padres además manifestaron su deseo de reunirse pronto y celebrar juntos esta nueva etapa familiar.

“Estamos muy orgullosos de nuestra familia, que no deja de crecer, y tenemos muchas ganas de que nuestro pequeño grupo de cinco se reúna pronto”, agregaron.

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La historia de Kutryk tiene un carácter excepcional inclusive en el interior de la exploración espacial. Según la Agencia Espacial Canadiense, es apenas el cuarto astronauta en la historia que se pierde el nacimiento de un hijo al momento en que se encuentra a bordo de la Estación Espacial Internacional.

“Esperamos demostrar a nuestros hijos que vale la pena perseguir grandes sueños, que el trabajo duro y la determinación son importantes, y que con el apoyo de la familia y una comunidad fuerte, se pueden lograr cosas extraordinarias”, indicaron.

Originario de Fort Saskatchewan, en la provincia canadiense de Alberta, Kutryk fue piloto de combate y coronel de la Real Fuerza Aérea Canadiense antes de ser astronauta. La Agencia Espacial Canadiense lo escogió en 2017.

La misión Crew-13 tiene una duración cercana de seis meses. En ese periodo, la tripulación realiza experimentos científicos y prueba nuevas tecnologías que ayudarán a futuras misiones espaciales. El equipo también está integrado por Luke Delaney y Jessica Watkins, de Estados Unidos, así como el cosmonauta ruso Sergey Teteryatnikov.

Por su parte, Joshua dijo en una entrevista con CBS News que espera que su hija comprenda algún día el significado de su ausencia: “Hacer algún sacrificio, asumir algún riesgo, pero hacerlo en nombre del servicio público y, en mi caso, en nombre de Canadá”.

Mientras sigue su misión en órbita, el astronauta tiene ahora una razón más para contar los días que faltan para volver a casa: conocer y abrazar a su recién nacida hija.