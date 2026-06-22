Descubren que el cometa 3I/ATLAS tiene extraordinaria antigüedad y una composición diferente a cualquier sistema solar

Los científicos que estudian el cometa 3I/ATLAS determinaron que este visitante interestelar es extraordinariamente antiguo, formado hace entre 10 y 12 mil millones de años en un sistema planetario primordial, y que tiene una composición diferente a cualquier otra en nuestro sistema solar.

TE PUEDE INTERESAR

Según los investigadores, una evaluación de la composición química de 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar jamás detectado en el sistema solar, proporcionó información sobre las condiciones físicas y químicas del sistema planetario donde se formó.

VEA TAMBIÉN La NASA presenta a los astronautas elegidos para la Misión Artemis III que buscará el regreso a la Luna: uno de ellos es de origen latino o

El cometa, que tiene un diámetro de aproximadamente 2,6 kilómetros, es probablemente el objeto más antiguo conocido que se ha aventurado a través del sistema solar, según Martin Cordiner, científico planetario y astroquímico que trabaja en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, y autor principal del estudio publicado el lunes en la revista Nature.

Los investigadores afirmaron que 3I/ATLAS parece haber nacido en un entorno mucho más frío —aproximadamente -405 grados Fahrenheit (-243 grados Celsius)— que aquel en el que se formaron la Tierra y otros cuerpos de nuestro sistema solar hace unos 4.500 millones de años.

Añadieron que ha recorrido una enorme distancia desde que fue expulsado de su sistema planetario de origen. "Nunca antes habíamos visto un objeto como el 3I/ATLAS", dijo Cordiner.

Los investigadores midieron la proporción de isótopos —diferentes versiones de elementos químicos como el hidrógeno y el carbono— observados en 3I/ATLAS utilizando el telescopio espacial James Webb.

Sus isótopos de hidrógeno aportaron información sobre la temperatura y la radiación en el entorno donde se formó 3I/ATLAS.

Sus proporciones de isótopos de carbono ofrecieron pistas sobre la composición de la nube de gas interestelar que dio origen a 3I/ATLAS y a su sistema planetario de origen, de acuerdo con el estudio.

El agua del cometa contenía aproximadamente 30 veces más deuterio (un isótopo del hidrógeno) que otros cometas del sistema solar y sus proporciones de isótopos de carbono diferían de las observadas en objetos del sistema solar, en nubes interestelares y discos de material formadores de planetas alrededor de estrellas recién nacidas relativamente cercanas.

Cordiner afirmó que 3I/ATLAS probablemente sea un fragmento remanente del proceso de formación planetaria alrededor de otra estrella.

"Nuestras observaciones con el telescopio espacial James Webb nos indican que el entorno de formación planetaria del sistema anfitrión de 3I/ATLAS era distinto al de nuestro propio sistema solar", indicó Cordiner.

VEA TAMBIÉN Hallan pruebas de que una estrella similar al Sol habría devorado uno de sus planetas o

El experto concluyó: "Probablemente era más frío y menos rico en metales, a la vez que recibía una mayor irradiación de rayos UV y cósmicos".