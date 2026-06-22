NTN24
Lunes, 22 de junio de 2026
Lunes, 22 de junio de 2026
Cometa

Descubren que el cometa 3I/ATLAS tiene extraordinaria antigüedad y una composición diferente a cualquier sistema solar

junio 22, 2026
Por: David Esteban Pinzón
3I/ATLAS - Ilustración NASA
3I/ATLAS - Ilustración NASA
El 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar jamás detectado en el sistema solar.

Los científicos que estudian el cometa 3I/ATLAS determinaron que este visitante interestelar es extraordinariamente antiguo, formado hace entre 10 y 12 mil millones de años en un sistema planetario primordial, y que tiene una composición diferente a cualquier otra en nuestro sistema solar.

TE PUEDE INTERESAR

Según los investigadores, una evaluación de la composición química de 3I/ATLAS, el tercer objeto interestelar jamás detectado en el sistema solar, proporcionó información sobre las condiciones físicas y químicas del sistema planetario donde se formó.

o

El cometa, que tiene un diámetro de aproximadamente 2,6 kilómetros, es probablemente el objeto más antiguo conocido que se ha aventurado a través del sistema solar, según Martin Cordiner, científico planetario y astroquímico que trabaja en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, y autor principal del estudio publicado el lunes en la revista Nature.

Los investigadores afirmaron que 3I/ATLAS parece haber nacido en un entorno mucho más frío —aproximadamente -405 grados Fahrenheit (-243 grados Celsius)— que aquel en el que se formaron la Tierra y otros cuerpos de nuestro sistema solar hace unos 4.500 millones de años.

Añadieron que ha recorrido una enorme distancia desde que fue expulsado de su sistema planetario de origen. "Nunca antes habíamos visto un objeto como el 3I/ATLAS", dijo Cordiner.

Los investigadores midieron la proporción de isótopos —diferentes versiones de elementos químicos como el hidrógeno y el carbono— observados en 3I/ATLAS utilizando el telescopio espacial James Webb.

Sus isótopos de hidrógeno aportaron información sobre la temperatura y la radiación en el entorno donde se formó 3I/ATLAS.

Sus proporciones de isótopos de carbono ofrecieron pistas sobre la composición de la nube de gas interestelar que dio origen a 3I/ATLAS y a su sistema planetario de origen, de acuerdo con el estudio.

El agua del cometa contenía aproximadamente 30 veces más deuterio (un isótopo del hidrógeno) que otros cometas del sistema solar y sus proporciones de isótopos de carbono diferían de las observadas en objetos del sistema solar, en nubes interestelares y discos de material formadores de planetas alrededor de estrellas recién nacidas relativamente cercanas.

Cordiner afirmó que 3I/ATLAS probablemente sea un fragmento remanente del proceso de formación planetaria alrededor de otra estrella.

"Nuestras observaciones con el telescopio espacial James Webb nos indican que el entorno de formación planetaria del sistema anfitrión de 3I/ATLAS era distinto al de nuestro propio sistema solar", indicó Cordiner.

o

El experto concluyó: "Probablemente era más frío y menos rico en metales, a la vez que recibía una mayor irradiación de rayos UV y cósmicos".

Temas relacionados:

Cometa

Científicos

Nasa

Investigación

Descubrimiento

Sistema Solar

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia ante crucial decisión este domingo: principales respuestas de De la Espriella y Cepeda en entrevistas clave antes de elecciones presidenciales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No deberían presentarse diferencias significativas”: exregistrador sobre el preconteo y escrutinio de la segunda vuelta presidencial en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hay sectores que llaman a incendiar el país": almirante en retiro alerta sobre amenazas durante elecciones de este domingo en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump confirma que el régimen de Irán "aceptará someterse a inspecciones importantes de armas para garantizar la 'honestidad nuclear'"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Abelardo de la Espriella - AFP - EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Él ganó, grande": Donald Trump reacciona a los resultados de la segunda vuelta electoral en Colombia

Iván Cepeda, candidato presidencial en Colombia. (EFE)
Iván Cepeda

Iván Cepeda no reconoce a Abelardo de la Espriella como ganador "oficial" de la elección y dice que se impugnarán 33 mil mesas en Colombia

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella recibe primeros mensajes de felicitaciones desde EE. UU. y Colombia por victoria en elecciones presidenciales

Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella gana la elección presidencial en Colombia

Elecciones en Colombia (AFP)
Registraduría

"Con plenas garantías de transparencia e integridad electoral se desarrolló la segunda vuelta": Registraduría de Colombia tras cierre de urnas

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
MAVEN | Foto NASA
Nasa

Una nave de la NASA en Marte fue declarada muerta tras años de servicio: ¿qué le ocurrió?

Océano | Foto AFP
Satélites

Satélites descubren una enigmática estructura en el mar de China Meridional y luego le pierden el rastro

Punto rojo | Foto NASA
Fenómeno

Pequeño punto rojo es captado por la NASA y genera inquietud por sus extrañas características

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Visualización de la remodelación estadio Metropolitano - Foto tomada de X @AlejandroChar
Copa Sudamericana

Conmebol ratifica a la ciudad de Barranquilla como sede de la gran final de la Copa Sudamericana

Elecciones en Colombia (AFP)
Registraduría

"Con plenas garantías de transparencia e integridad electoral se desarrolló la segunda vuelta": Registraduría de Colombia tras cierre de urnas

MAVEN | Foto NASA
Nasa

Una nave de la NASA en Marte fue declarada muerta tras años de servicio: ¿qué le ocurrió?

Partido amistoso entre España y Egipto - Foto: EFE
Mundial 2026

Figura europea se perdería los dos primeros encuentros del Mundial 2026 por lesión: solo enfrentaría en fase de grupos a selección sudamericana

Kim Jong Un observando las pruebas de mar del "Kang Kyon" | Foto AFP
Corea del Norte

A bordo del destructor Kang Kon, Kim Jong Un lanzó una advertencia sobre el futuro de su arsenal nuclear

Fanáticos y jugadores del Sport Clube União Torreense - Fotos: EFE / X
hazaña

Historia de película: modesto equipo de segunda división hace historia al meterse en Europa Legue tras ganar la copa de su país ante poderoso del viejo continente

Foto de referencia de dólares (EFE)
Colombia

Precio del dólar en Colombia cae tras resultados de la primera vuelta presidencial que favorecieron a Abelardo de la Espriella

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre