Hallan pruebas de que una estrella similar al Sol habría devorado uno de sus planetas

Científicos llenos de curiosidad decidieron investigar qué sucede cuando las estrellas envejecen, simplemente desaparecen sin dejar rastro o sus señales sobreviven en el tiempo, a través de esta incógnita descubrieron que una estrella igual de grande al sol devoraba los planetas que la rodeaban.

TE PUEDE INTERESAR:

La investigación publicada en The Astrophysical Journal, revelaron que la estrella TOI-5882, ubicada a unos 1.300 años luz de la Tierra presenta un exceso de litio, mucho mayor de lo habitual en su atmósfera.

VEA TAMBIÉN Mientras muchos dormían, una gigantesca bola de fuego que brillaba más que Venus cruzó el cielo y fue captada en video por la NASA o

Un dato que apunta la devoración de planetas por parte de una estrella, conocido como engullimiento; en el asombroso análisis participaron catorce expertos de Estados Unidos y Chile.

Para detectar cualquier anomalía, los científicos utilizaron un espectrógrafo que analizó las huellas dactilares de cada elemento de luz en un espectro, esto logró identificar los elementos que están presentes en la atmósfera de la estrella y en qué cantidad.

De ese modo, se pudo detectar las cantidades de litio de la TOI-5882, Seth Jacobson, investigador de la Universidad Estatal dijo que este componente quedo “superado en número por los recién llegados”. La masa absorbida corresponde entre varias veces la de la Tierra y la de Neptuno.

Ante los resultados, los expertos creyeron que se trataba de una estrella joven, sin embargo, al evidenciar que la masa de litio era exagerad, concluyeron que la estrella se “tragó” uno de sus planetas, que pudo ser más grande que la Tierra, pero más pequeño que Neptuno.

VEA TAMBIÉN Elon Musk promete llevar a la humanidad a Marte tras debut de su empresa SpaceX en Wall Street o

Este acontecimiento permitió a los expertos reconstruir eventos extremos en la vida de los sistemas planetarios, y aunque descubrieron el por qué de la cantidad de litio, nace otra incógnita del cómo se llega ese proceso.

En su artículo, confiesan que cada nueva pista contribuye a revelar los procesos dinámicos y a veces violentos que dan forma a lo planetas y a las estrellas a lo largo del tiempo.