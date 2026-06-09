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Martes, 09 de junio de 2026
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La NASA presenta a los astronautas elegidos para la Misión Artemis III que buscará el regreso a la Luna: uno de ellos es de origen latino

junio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Astronautas de la NASA - AFP
Astronautas de la NASA - AFP
La NASA también evidenció la preparación técnica, científica y militar que se está concentrando para una de las misiones más complejas de la historia.

La NASA confirmó en las últimas horas los nombres de los astronautas que participarán en Artemis III, la misión que busca el retorno de la humanidad a la Luna.

El anuncio no solo permitió conocer quiénes integrarán una de las misiones más ambiciosas de la exploración espacial moderna, sino que también evidenció el alto nivel de preparación técnica, científica y militar que se está concentrando para una operación que la NASA considera entre una de las más complejas de la historia.

La presentación tuvo lugar durante una actualización oficial sobre el avance de la misión, en la que la agencia reiteró que Artemis III será una iniciativa multinacional y con múltiples objetivos, orientada a minimizar riesgos antes de consolidar una presencia humana permanente en la Luna.

“Esta misión está deliberadamente diseñada para asumir riesgos calculados para que las futuras tripulaciones sean más seguras y exitosas cuando volvamos a poner botas sobre la superficie lunar”, explicaron.

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El astronauta italiano Luca Parmitano y el norteamericano de padres salvadoreños Frank Rubio forman parte de la tripulación de la misión Artemis III. Completan el grupo el piloto Andre Douglas y el comandante Randy Bresnik, ambos estadounidenses.

El astronauta Frank Rubio es la persona que más tiempo ha pasado en el espacio, 371 días, en una sola misión para Estados Unidos, entre septiembre de 2022 y el mismo mes de 2023, luego de que la nave en que debía volver desde la Estación Espacial Internacional sufriera un desperfecto.

Volvió a la Tierra a bordo de la nave rusa de rescate Soyuz MS-23, que aterrizó de forma segura en las estepas de Kazajistán.

"Qué increíble bendición y honor es estar aquí representándolos a todos ustedes", dijo Rubio después de ser presentado.

"Me disculpo por anticipado si me pongo emotivo", comentó por su parte Parmitano, el primer europeo en integrar este tipo de misiones. "Me siento honrado por el papel que se me ha asignado y por la tarea que tenemos por delante".

La misión Artemis II, realizada en abril, incluyó un sobrevuelo lunar tripulado, pero la tercera fase se mantendrá más cerca de la Tierra.

Los objetivos principales del viaje incluyen probar las capacidades de la nave espacial Orion de la NASA, así como un encuentro con los módulos de aterrizaje lunares desarrollados por las compañías espaciales privadas SpaceX y Blue Origin.

El cronograma de la misión se ha visto comprometido tras la explosión del cohete New Glenn de Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, durante una prueba en tierra a finales del mes pasado.

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