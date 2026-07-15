Histórico: Lionel Messi acaricia un récord legendario que solo ostenta Cafú

El máximo referente del fútbol está a punto de dar un paso más hacia la gloria. Lionel Messi podría conseguir un logro sin igual en la era moderna si gana la final del próximo domingo en el MetLife Stadium con la selección argentina.

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Tras vencer en un partido sufrido en Atlanta contra Inglaterra, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, que contrarrestaron el tanto inicial de Anthony Gordon, el equipo ya tiene su mente puesta en el enfrentamiento decisivo contra España.

La final del domingo no solo otorga el título, sino que también podría significar un hito individual para Messi.

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​Si salta al campo, como es un hecho, Messi igualará al histórico lateral brasileño Marcos Evangelista de Moraes 'Cafú'. Serían los únicos futbolistas en toda la historia de los Mundiales que han disputado tres finales sobre el terreno de juego.

El club de las tres finales en cancha

Hasta el día de hoy, Cafú ha reinado en solitario en esta estadística de máxima resistencia y vigencia. El brasileño estuvo presente en:

​Estados Unidos 1994: Ingresó en el primer tiempo sustituyendo al lesionado Jorginho (Brasil campeón).

​Francia 1998: Titular indiscutible (Brasil subcampeón).

​Corea-Japón 2002: Capitán y titular (Brasil campeón).

Cerca de la gloria, pero fuera del césped.

Aunque nombres como Pelé, que es sueco de 1958, chileno de 1962 y mexicano de 1970, tienen tres estrellas en su palmarés, la “O Rei” se perdió la final del 62 porque estaba lesionado.

Lo mismo pasa con Ronaldo Nazário, que fue campeón sin jugar en 1994, titular en 1998 y héroe en 2002.

También están las leyendas alemanas Pierre Littbarski y Lothar Matthäus, que estuvieron en tres planteles finalistas, en 1982, 1986 y 1990, pero en alguna de esas ocasiones vieron el partido desde el banquillo de suplentes.

El MetLife será testigo de un choque de gigantes entre Argentina y España, pero también del día en que Lionel Messi deja su huella en una página dorada que parecía inalcanzable.