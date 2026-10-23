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El efecto Trump en Latinoamérica: Brasil decidirá entre Lula y Bolsonaro si el péndulo político se mueve

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Luiz Inacio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentan en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo en Brasil, uno busca la reelección por tercera vez y el otro es hijo de un expresidente que quiere llegar al poder. Tras la primera vuelta electoral, Trump calificó la victoria de Flávio Bolsonaro como "grande". No obstante, en las últimas semanas ha optado por mantener cierta cautela discursiva para evitar que la campaña de lula use la "injerencia extranjera" como argumento político.

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