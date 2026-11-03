Transición democrática Programa: Club de Prensa Alarmante declaración: Delcy Rodríguez afirma que "vamos a transitar de aquí al 2040" noviembre 3, 2026 Por: Redacción NTN24 Su declaración contrasta con la exigencia del pueblo venezolano para llamar a elecciones en los próximos meses. También le puede interesar Transición democrática Alarmante declaración: Delcy Rodríguez afirma que "vamos a transitar de aquí al 2040" Elecciones en Estados Unidos ¿El voto latino es un factor clave dentro de las elecciones intermedias de EE. UU.? Diosdado Cabello Investigación: este es el lugar en el que Diosdado Cabello estaría dando refugio a alias Silvana Guerrero Despliegue militar Trump respalda acciones de El Salvador en Haití contra pandillas: “tiene que hacer lo que tiene que hacer” Colombia “Se acabó la guachafita”: Así fue el megaoperativo del gobierno de De la Espriella en la cárcel La Picota Estados Unidos e Irán Tensiones militares: Trump endurecería política exterior a Irán tras elecciones de medio término Compartir en: