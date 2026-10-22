Salomón Rondón buscará hazaña como goleador en México para arrebatarle récord que ostenta el exdelantero Giancarlo Maldonado

A fuerza de goles, el delantero del Pachuca Salomón Rondón se encamina a una doble hazaña: su segundo título como goleador en México y ser el máximo anotador venezolano en la historia del fútbol mexicano, récord que ostenta Giancarlo Maldonado.

Este año, "El Rey" Salomón recuperó en México la fineza frente al arco que extravió en su cesión a préstamo con el Real Oviedo de España.

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Su estancia en la liga española fue breve y discreta: dos goles en 16 partidos de la primera vuelta de la temporada 2025-2026.

Volvió a México a inicios de año y en la actual Apertura 2026, a sus 37 años, tiene una eficacia admirable con 13 goles en 13 partidos, y lidera la tabla de goleadores individual.

"Va en el camino correcto para poder llevarse el campeonato de goleo, ojalá lo podamos ayudar en los próximos partidos para que lo logre", comentó el mexicano Benjamín Mora, entrenador de los Tuzos del Pachuca.

El domingo, el Pachuca visitará al América en el Estadio Azteca por la decimocuarta jornada del Apertura 2026.

Las Águilas lideran la clasificación con 27 puntos y un partido pendiente.

Los Tuzos ocupan el lugar 16 de la clasificación con 13 unidades y sus probabilidades de clasificar a la fase final son muy bajas.

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A falta de cuatro fechas para que finalice la fase regular, el aliciente de los Tuzos es que su ariete criollo conquiste su segundo título de goleador individual en México.

El primero lo consiguió en el Clausura 2024, su primer torneo en México, con apenas ocho goles.

En este Apertura 2026, el perseguidor inmediato del venezolano en la tabla de artilleros es el brasileño Juninho, de los Pumas, con ocho goles.