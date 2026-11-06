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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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Charles Leclerc

Nació Bianca, primera hija de piloto de la Formula 1 casado con la famosa influencer Alexandra Saint Mleux

noviembre 6, 2026
Por: David Lozano
Alexandra Saint Mleux - AFP
Alexandra Saint Mleux - AFP
La llegada de Bianca era uno de los momentos más esperados por el mundo de la Fórmula 1, pues Charles es un corredor bastante popular y Alexandra figura siempre en el paddock de los grandes premios.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux comenzaron una nueva etapa familiar. El piloto de Ferrari y su esposa anunciaron el nacimiento de su primera hija, a quien llamaron Bianca, mediante una publicación conjunta en Instagram.

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La fotografía muestra los pies de la recién nacida, cubiertos con prendas tejidas, junto al mensaje: “Bianca 3.11.26”, con el que confirmaron que llegó al mundo el pasado martes 3 de noviembre.

Cabe resaltar que la pareja omitió dar más detalles sobre el parto. Sin embargo, la llegada de Bianca era uno de los momentos más esperados por el mundo de la Fórmula 1, pues Charles es un corredor bastante popular y Alexandra figura siempre en el paddock de los grandes premios.

El nacimiento se produjo justo entre el Gran Premio de Ciudad de México y el Gran Premio de São Paulo, dos carreras que se disputan muy lejos de su natal Mónaco, hasta donde viajó para acompañar a Alexandra.

Por el momento, la Scuderia Ferrari confirmó que Dino Beganovic, piloto de su academia, ocupará el monoplaza de Leclerc durante la primera sesión de entrenamientos libres del viernes 6 de noviembre. Aunque esta ausencia no significa que el monegasco no vaya a participar en la carrera, lo importante es que su registro se dé para las sesiones del sábado.

La historia de Leclerc y Alexandra

Charles y Alexandra hicieron pública su relación en 2023 y anunciaron su compromiso en noviembre de 2025. El 28 de febrero de 2026 celebraron una ceremonia civil en Mónaco. En agosto de ese año compartieron la noticia del embarazo, aunque mantuvieron buena parte de ese proceso lejos de la exposición pública.

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Alexandra Saint Mleux, de raíces francesas y mexicanas, estudió Historia del Arte en la École du Louvre y se convirtió en curadora de arte. También es una exitosa influencer, con más de 6 millones de seguidores en Instagram, y tiene una fundación: Corazones Unidos.

La llegada de Bianca marca un cambio en la vida del piloto, que deberá compaginar desde ahora la exigencia de la temporada con su nueva responsabilidad familiar. Con ello, Leclerc se une a la lista de pilotos con descendientes: Fernando Alonso, Sergio Pérez, Nico Hulkenberg y Max Verstappen.

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