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Lunes, 26 de octubre de 2026
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Arabia Saudita

Los hutíes, respaldados por el régimen de Irán, se adjudican el lanzamiento de un misil contra el aeropuerto internacional en Arabia Saudí

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
portavoz militar, Yahya Saree-Foto EFE
portavoz militar, Yahya Saree-Foto EFE
Las defensas aéreas de Arabia Saudí interceptaron el proyectil dirigido a la capital, con la respuesta inmediata de la alianza militar mediante bombardeos contra posiciones insurgentes en Saná.

El portavoz de los rebeldes hutíes de Yemen, organización armada respaldada y financiada por el régimen de Irán, Yahya Saree, afirmó este lunes que el grupo se adjudicó el lanzamiento de un misil balístico contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, ubicado en la ciudad de Riad, capital del Reino de Arabia Saudí.

La acción terrorista se produjo pocas horas después de que el mando de la coalición militar internacional que interviene en Yemen desde 2015 confirmara la interceptación y destrucción exitosa del proyectil en las inmediaciones del espacio aéreo de la capital saudí.

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“Nuestras fuerzas armadas han atacado con éxito el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, utilizando un misil balístico que alcanzó su objetivo con precisión”, aseveró el portavoz de la milicia tutelada por el régimen de Teherán a través de un comunicado oficial.

Por su parte, el portavoz de la alianza militar regional, Turki al Maliki, detalló que las baterías de defensa antiaérea neutralizaron la amenaza balística, con el procedimiento subsiguiente de bombardeo sobre dos plataformas de lanzamiento situadas en la ciudad de Saná, controlada por los insurgentes vinculados al régimen iraní.

La persistencia de las agresiones ejecutadas por los grupos armados bajo la órbita de influencia de la República Islámica pone de manifiesto la continua utilización de recursos militares provistos por el régimen para desestabilizar la seguridad regional.

El suministro de armamento avanzado por parte de la dictadura iraní a actores no estatales consolida una amenaza permanente para la estabilidad geopolítica y el orden internacional en Oriente Medio.

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La firme respuesta defensiva de la coalición militar reafirma la determinación de los gobiernos aliados para neutralizar el terrorismo subvencionado y salvaguardar la soberanía territorial ante las injerencias extranjeras.

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