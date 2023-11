Los conflictos bélicos también afectan violentamente a cientos de especies

Cientos de especies han resultado víctimas de la violencia desmedida desatada por seres humanos, así lo indica el libro la gran masacre de perros y gatos, en el que se describe la trágica historia de la segunda guerra mundial en donde al menos 400.000 de estos animales de compañía, fueron sacrificados. En este mismo conflicto también murieron caballos, vacas, cerdos, pollos, y peces.

Expertos además indican que los animales criados junto a los humanos como las mascotas o los de granjas y zoológicos son las primeras víctimas mortales de una guerra. Recientemente una publicación del Portal SINC señala que en los conflictos bélicos de países como Siria o Ucrania cientos de especies han muerto, aplastados por los derrumbes, atropellados por los tanques, quemados por las bombas, por la ausencia de alimento, el abandono de sus hábitats o al ser cazados para convertirlos en comida de los combatientes

En el programa de medio ambiente Click Verde de NTN24 hablamos con Bassima Khatib, subdirectora general de la sociedad para la protección de la naturaleza en el Líbano, para conocer cómo estas situaciones afectan la biodiversidad y cuáles han sido los más afectados por estos conflictos. “La guerra tiene muchos efectos ante la biodiversidad y específicamente ante los animales. básicamente, los afecta a través de la caza. Hay un impacto en los hábitats naturales que se han venido perdiendo esos espacios por las guerras y los que más sufren son las aves y los mamíferos, estos son las especies más afectadas por las pérdidas de hábitats, porque las guerras utilizan los espacios que frecuentemente suelen usar los animales. El perder los espacios en los que adquieren comida, su libre desplazamiento también, es lo que más amenaza, ese es el efecto e impacto que generan las guerras”

La revista científica Frontiers in ecology and the environment evidencia que las guerras están perjudicando la supervivencia de los animales y ante dicha situación organizaciones internacionales recaudan fondos para ayudar a veterinarios y a mantener activos refugios de animales de las zonas en guerra.