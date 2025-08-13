NTN24
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Miguel Uribe Turbay

"A Miguel lo acribillaron y a la oposición de este país la quieren arrasar": Gabriel Vallejo, director del partido colombiano Centro Democrático

agosto 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El partido del que era parte Miguel Uribe Turbay ha denunciado falta de garantías para la oposición y señalado al gobierno de Gustavo Petro como generador de violencia política.

El asesinato del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay ha conmocionado a Colombia y generado fuertes críticas hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro, por su discurso y aparentes faltas de garantías en la seguridad de los opositores.

En una entrevista con La Noche de NTN24, Gabriel Vallejo, presidente del partido Centro Democrático, expresó su dolor e indignación por lo ocurrido y denunció la falta de garantías para la oposición en el país.

Vallejo afirmó que "a Miguel lo acribillaron y a la oposición de este país la quieren arrasar". Señaló, además, que no sienten garantías para ejercer la oposición política y que la primera garantía debería ser conocer la verdad sobre el asesinato de Uribe Turbay. "¿Quién lo ordenó matar? ¿Dónde se planeó el asesinato? ¿Por qué lo mataron?", cuestionó.

o

“La democracia de Colombia está en un grave riesgo y en un grave peligro. Yo no sé si el mundo sea consciente de eso, porque a quienes estamos pensando distinto nos están acribillando”, indicó.

El líder del Centro Democrático hizo una dura crítica al gobierno de Petro, acusándolo de “instigar y estigmatizar” permanentemente a la oposición. "Gustavo Petro tiene una responsabilidad política gigantesca con lo que le ocurrió a Miguel Uribe", declaró Vallejo.

“Claro que Gustavo Petro tiene una responsabilidad política gigantesca con lo que le ocurrió a Miguel Uribe, y hoy se lo decimos a Colombia y al mundo. Gustavo Petro instigó de manera permanente a Miguel, a su familia, lo instigó atacándolo y acusándolo de situaciones absolutamente injustas”, señaló.

o

Sobre la ausencia de Petro en el funeral de Uribe Turbay, Vallejo respaldó la decisión de la familia de no permitir su presencia. "A mí me produciría una profunda indignación", expresó.

Por su parte, el congresista José Jaime Cáceres, copartidario de Uribe Turbay, anunció una velatón frente a la Fiscalía para exigir respuestas sobre la investigación del asesinato. "Reclamamos justicia como sociedad y que haya respuestas frente a los autores intelectuales de este magnicidio", manifestó.

Temas relacionados:

Miguel Uribe Turbay

Atentado a Miguel Uribe Turbay

Gustavo Petro

Centro Democrático

Asesinato

Oposición

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"A Miguel lo acribillaron y a la oposición de este país la quieren arrasar": Gabriel Vallejo, director del partido colombiano Centro Democrático

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No importa si no hay garantías, nos vamos a hacer moler por Colombia”: congresista Paola Holguín

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es una postura ideológica, no representa la voz de los hondureños": diputada Johana Bermúdez sobre apoyo de Xiomara Castro a Maduro

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Serás mamá y papá, así como yo hace 34 años fui papá y mamá, como siempre lo afirmó Miguel": padre de Miguel Uribe a María Claudia Tarazona durante sentido mensaje de despedida al senador

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Recompensa por Maduro

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Homenaje a Miguel Uribe Turbay - EFE
La Noche

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Más de Política

Ver más
Catherine Juvinao - Gustavo Petro (EFE)
Gobierno de Colombia

"Petro se la ha pasado atornillando a machotes maltratadores de mujeres en su gobierno": Catherine Juvinao

Chevron en Venezuela (EFE)
Chevron

"Maduro lo ve como un triunfo porque está siendo aislado progresivamente a nivel internacional": Antonio de la Cruz sobre renovación de la licencia de Chevron en Venezuela

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Presidente Petro califica de "secuestro" la detención de dos topógrafos en isla amazónica de Santa Rosa bajo jurisdicción de Perú

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Concierto genérico / FOTO: EFE
Colombia

Popular artista tuvo que interrumpir su concierto en municipio de Colombia porque aseguró que el alcalde “le ofreció darle plomo”

Visas de trabajo en EE. UU. - Foto Canva
visas

Estados Unidos restringe visas de funcionarios de varios países por complicidad con misiones médicas cubanas: nación sudamericana está en la lista

Sismo (Canva)
Sismo

Fuerte sismo de 6,1 sacudió a Turquía y dejó estructuras dañadas; hay viviendas colapsadas

Luis Díaz, jugador del Bayern Munich / FOTO: AFP
Luis Díaz

Así fue la puja en la tribuna por la camiseta de Luis Díaz en su debut con el Bayern Munich

Foto de referencia de la Unesco (AFP)
UNESCO

Estados Unidos se retira de la Unesco por decisión de Trump; directora del organismo asegura que ya "lo esperaba"

Santo Cristo de La Grita
Santos

La Grita se prepara para celebrar los 415 años del Santo Cristo que concede "la perseverancia de la esperanza"

Los cuatro astronautas de la Crew-10 inician regreso a la Tierra tras desacople de la EEI - Foto EFE
Nasa

Revelan la preocupante razón por la que la NASA aplazó el regreso de cuatro astronautas que permanecieron cinco meses en el espacio

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano