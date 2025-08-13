"A Miguel lo acribillaron y a la oposición de este país la quieren arrasar": Gabriel Vallejo, director del partido colombiano Centro Democrático

El asesinato del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay ha conmocionado a Colombia y generado fuertes críticas hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro, por su discurso y aparentes faltas de garantías en la seguridad de los opositores.

En una entrevista con La Noche de NTN24, Gabriel Vallejo, presidente del partido Centro Democrático, expresó su dolor e indignación por lo ocurrido y denunció la falta de garantías para la oposición en el país.

Vallejo afirmó que "a Miguel lo acribillaron y a la oposición de este país la quieren arrasar". Señaló, además, que no sienten garantías para ejercer la oposición política y que la primera garantía debería ser conocer la verdad sobre el asesinato de Uribe Turbay. "¿Quién lo ordenó matar? ¿Dónde se planeó el asesinato? ¿Por qué lo mataron?", cuestionó.

“La democracia de Colombia está en un grave riesgo y en un grave peligro. Yo no sé si el mundo sea consciente de eso, porque a quienes estamos pensando distinto nos están acribillando”, indicó.

El líder del Centro Democrático hizo una dura crítica al gobierno de Petro, acusándolo de “instigar y estigmatizar” permanentemente a la oposición. "Gustavo Petro tiene una responsabilidad política gigantesca con lo que le ocurrió a Miguel Uribe", declaró Vallejo.

“Claro que Gustavo Petro tiene una responsabilidad política gigantesca con lo que le ocurrió a Miguel Uribe, y hoy se lo decimos a Colombia y al mundo. Gustavo Petro instigó de manera permanente a Miguel, a su familia, lo instigó atacándolo y acusándolo de situaciones absolutamente injustas”, señaló.

VEA TAMBIÉN “Sabemos por qué defiendes a Maduro”: congresista estadounidense María Elvira Salazar a Gustavo Petro o

Sobre la ausencia de Petro en el funeral de Uribe Turbay, Vallejo respaldó la decisión de la familia de no permitir su presencia. "A mí me produciría una profunda indignación", expresó.

Por su parte, el congresista José Jaime Cáceres, copartidario de Uribe Turbay, anunció una velatón frente a la Fiscalía para exigir respuestas sobre la investigación del asesinato. "Reclamamos justicia como sociedad y que haya respuestas frente a los autores intelectuales de este magnicidio", manifestó.