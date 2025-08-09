NTN24
Sábado, 09 de agosto de 2025
Mujeres

Maía revela detalles sobre su nuevo álbum "Colores" y reflexiona sobre su carrera musical de 23 años

agosto 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Maía describe ‘Colores’ como un disco que tiene fuerza desde la vulnerabilidad, la sensatez, la aceptación.

La reconocida cantante colombiana Maía se encuentra en un momento cumbre de su carrera con el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio titulado "Colores".

En una reciente entrevista, la artista compartió detalles sobre este nuevo proyecto musical que marca una etapa de madurez tanto personal como artística.

Maía describe "Colores" como un disco "que tiene fuerza desde la vulnerabilidad, la sensatez, la aceptación que no somos ni súper humanos ni en este caso súper mujer, sino simplemente una mujer que ha vivido muchas cosas".

El álbum contiene nueve canciones, de las cuales el 90% son composiciones propias de la artista.

