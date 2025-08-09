Experto en temas nucleares aseguró que es importante que el ser humano sea “el centro del debate” de estas armas

Japón volvió a vivir una jornada de solemnes homenajes, esta vez, para recordar a las víctimas de la bomba atómica que cayó sobre Nagasaki hace 80 años, el 9 de agosto de 1945 el bombardeo acabó con la vida de unas 27.000 personas y posteriormente, la cifra ascendió a 70.000 por la exposición a la radiación. Líderes políticos y delegaciones de varios países se sumaron a la conmemoración.

Carlos Umaña, copresidente de la Asociación Internacional de Médicos para la prevención de la guerra nuclear, premio nobel de la paz 1985, y miembro directivo de ICAN, la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares habló en La tarde de NTN24 de la importancia de recordar esta fecha.

“Es muy importante tener en cuenta la memoria histórica de las víctimas y siempre tener en mente el lado humanitario de las armas nucleares, que el ser humano siempre sea el centro del debate de estas armas. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki eran de 15 y 20 kilotones y solamente había 3 bombas nucleares en el mundo que causaron un sufrimiento enorme y una destrucción terrible, hoy en día las bombas son más potentes y las víctimas serían muchas más, una guerra nuclear tendría grandes consecuencias en el mundo”, comentó el experto.