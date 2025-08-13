"Serás mamá y papá, así como yo hace 34 años fui papá y mamá, como siempre lo afirmó Miguel": padre de Miguel Uribe a María Claudia Tarazona durante sentido mensaje de despedida al senador

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, dio un sentido mensaje durante la ceremonia religiosa con la que finalizó la jornada de homenajes en el Capitolio Nacional, edificio sede del Congreso de la República de Colombia.

Uribe Londoño, que subió ovacionado al atril del Congreso para dar sus palabras, dijo inicialmente que dirigiría un agradecimiento en nombre de la familia del político víctima de la violencia en Colombia.

"La primera y más importante palabra que quiero pronunciar hoy es gracias. Gracias por todas las muestras de generosidad y solidaridad que ha recibido nuestra familia en este recinto durante las últimas horas. Miguel ha recibido una despedida digna de su lucha y su trayectoria", expresó.

El padre del favorito de quien era el favorito de la derecha de cara a la próxima jornada electoral, extendió su gratitud con los funcionarios del país que han despedido y denunciado la tragedia, así como con la comunidad internacional que ha manifestado su preocupación.

"Gracias al señor subsecretario de Estado (Christopher Landau) y al senador 'Bernie' Moreno por estar aquí con nosotros. Los apreciamos mucho y somos amigos de los Estados Unidos de América", precisó Uribe Londoño.

Para Uribe Londoño, María Claudia Tarazona ha sido muy valiente como esposa y madre al cuidar de Uribe Turbay y sus hijos. "En la ausencia de Miguel honrarás su memoria y continuarás teniendo un hogar maravilloso y ejemplar en el cual serás mamá y papá, así como yo hace 34 años fui papá y mamá, como siempre lo afirmó Miguel".

"Miguel querido, hijo, le dejas muchas enseñanzas a los colombianos y al mundo, yo le pido a todo que sigamos viviendo con las enseñanzas de Miguel y que, al actuar, pensemos siempre qué haría Miguel en esta situación. Fuiste un hijo ejemplar y cariñoso", sostuvo Uribe Londoño.

El viudo de la periodista y abogada también fallecida a manos de la violencia en el país, Diana Turbay, fue insistente en sus agradecimientos: "que tu luz Miguel siga iluminando el camino de los colombianos. Gracias a Dios y que Dios los bendiga, que Dios bendiga a los colombianos y a toda Colombia, muchas gracias", concluyó.

El mensaje de adiós pronunciado por Uribe Londoño llega luego de que el martes unas imágenes suyas le dieran la vuelta al país en las que se le ve abrazando el ataúd cubierto por una bandera de Colombia y rodeado de flores.

Miles de personas hicieron fila en el Congreso de Colombia desde el martes para despedir al senador y precandidato presidencial, fallecido el lunes tras sufrir un atentado que lo mantuvo grave y en cuidados intensivos durante más de dos meses.

Desde la mañana del martes, kilométricas filas rodeaban el Congreso y se extendían hasta la central Plaza de Bolívar. Miles de personas aguardaban su turno para acercarse al féretro del político al interior del hemiciclo y rendirle homenaje durante unos segundos.

Durante la ceremonia del miércoles, también dio unas palabras el presidente del Senado Lidio García Turbay, quien aseguró que se trataba de la despedida de "un amigo y luchador incansable" cuya vida fue arrebatada por defender sus ideales.

"Su recuperación fue un clamor colectivo, una súplica de esperanza, nadie quería imaginar este día sin embargo aquí estamos pronunciando las palabras que jamás pensamos decir (…) hoy lo lloramos con una tristeza que nos quiebra y una rabia que nos incendia", precisó.