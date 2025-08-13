NTN24
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Elecciones en Colombia

“No importa si no hay garantías, nos vamos a hacer moler por Colombia”: congresista Paola Holguín

agosto 13, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La precandidata presidencial del Centro Democrático aseveró que lo mejor para honrar la memoria de Miguel Uribe se deben organizar y unir por Colombia.

Familiares, amigos y políticos acompañaron este miércoles en Bogotá el entierro del senador y precandidato presidencial asesinado a tiros Miguel Uribe, sin la presencia del presidente de colombiano Gustavo Petro por pedido de la familia del opositor.

Uribe murió el lunes por las heridas en la cabeza de un brutal atentado ocurrido en junio, que azuza la polarización y revive los fantasmas de los peores años de la violencia política cuando cinco candidatos presidenciales -dos liberales y tres izquierdistas- fueron acribillados en el siglo XX.

o

Sobre este tema habló en La Tarde de NTN24 Paola Holguín, precandidata presidencial de Colombia por el Centro Democrático, quien aseveró: “Ha sido un momento muy difícil para los colombianos, lo que se sentía hoy afuera de la iglesia era una ciudadanía con una enorme tristeza porque Miguel había logrado muchas cosas: avivar esperanzas, unir a Colombia cuando estuvo hospitalizado. En el Congreso se le rindieron honores a un joven que yo espero que se convierta en un faro para las nuevas generaciones porque era un líder político por excelencia, un gran papá, un gran hijo, un gran hermano, un gran deportista, un gran artista y a pesar que su vida fue tan corta, dejó huella en Bogotá y Colombia”.

“Él entregó su vida luchando por un mejor país, soñando que su hijo Alejandro no tuviera que vivir lo que vivió él, entonces el mejor homenaje es organizarnos luchar y que ese sueño de Miguel Uribe se haga realidad”, añadió.

Por último se refirió a las elecciones presidenciales en Colombia que se celebrarán en 2026 y de la capacidad del estado podrá garantizar la seguridad de quienes están participando: “Tenemos varios problemas, el primero es que parte de la violencia la instiga el presidente y gente de su gobierno, el segundo problema es que se la pasan diciendo que no hay garantías para las elecciones cuando ellos son lo que deben brindar esas garantías, el otro problema es que la unidad nacional de Protección, que debe ayudar a garantizar nuestra seguridad, parecía no querer hacerlo y todos los días uno escucha amenazas contra los opositores del gobierno, son muchos problemas pero le digo a los colombianos: no importa si hay garantías o no, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, no vamos a ser inferiores, les prometo que honraremos la palabra de hacernos moler por Colombia”.

