La sonda espacial Voyager 1 acaba de alcanzar uno de los hitos más importantes de la exploración espacial al ubicarse a un día luz de la Tierra, pero su celebración llegó acompañada de una nueva preocupación.

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La sonda de la NASA, el objeto construido por seres humanos que más lejos viajó de la Tierra, dejó de transmitir datos científicos y técnicos el pasado 14 de noviembre, cuatro días antes de ubicarse a un día luz de nuestro planeta.

Pese a que sigue enviando una señal de radio, esta llega sin la información que los ingenieros requieren para conocer su estado y analizar lo que sucede en el espacio interestelar.

El problema se detectó cuando una antena de la Red del Espacio Profundo de la NASA logró captar la señal portadora de la nave, pero no los datos que habitualmente la acompañan.

Esa señal que es continua confirma que parte de los sistemas de comunicación sigue funcionando y que la antena aún está orientada hacia la Tierra. No obstante, la interrupción apunta a una posible falla en el computador encargado de recopilar y organizar la información de los instrumentos.

Durante un encuentro con periodistas en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, la gerente del proyecto Voyager, Suzanne Dodd, expresó confianza en que el problema pueda resolverse. “Estoy segura de que no pasará mucho tiempo para que vuelva a enviarnos datos”, aseguró.

La agencia aún no confirma qué componente está causando el inconveniente. La situación recuerda una avería registrada en noviembre de 2023, momento en que la Voyager 1 igualmente dejó de enviar datos científicos.

En aquella oportunidad, los ingenieros hallaron un problema en el subsistema de datos de vuelo, uno de los tres computadores de la nave, y lograron recuperar parcialmente su funcionamiento mediante modificaciones al código.

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El principal obstáculo para solucionar la falla es la enorme distancia que separa a la sonda de nuestro planeta. Cada instrucción enviada desde la Tierra tarda cerca de 24 horas en llegar a la nave, y la respuesta requiere de otras 24 horas para volver. Por eso, cada intento de diagnóstico o reparación puede necesitar de varios días.

La NASA igualmente investiga si el problema actual tiene relación con una interrupción de las comunicaciones sucedida en octubre, cuando la Voyager 1 estuvo cerca de 48 horas sin enviar ninguna señal. En esa ocasión, el contacto se restableció sin que los ingenieros tuvieran que enviar comandos para recuperar aquella comunicación.

“Esta es la primera vez que vemos que la nave hace algo así, pero también estamos en un punto de la misión en el que tenemos que esperar lo inesperado”, declaró, según una nota publicada en la página de la Nasa, Kareem Badaruddin, responsable de la misión Voyager en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL).

El funcionario añadió: “Nos sentimos aliviados de haber recuperado el contacto con la Voyager 1 y estamos ansiosos por entender qué ocurrió”.