El Tigre lo capturó y lo encaró: así fue el careo de De la Espriella con alias ‘Primo Gay’ y ‘Pata de Palo’

El presidente Abelardo de LA Espriella confrontó personalmente a alias’ Primo Gay’, uno de los criminales más buscados en Colombia. El mandatario viajó a Antioquia para encarar también a otro poderoso cabecilla del narcotráfico conocido como alias ‘Pata de Palo’. Estos y otros golpes han sido los resultados de los primeros 100 días de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.