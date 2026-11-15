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El Tigre lo capturó y lo encaró: así fue el careo de De la Espriella con alias ‘Primo Gay’ y ‘Pata de Palo’

noviembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente Abelardo de LA Espriella confrontó personalmente a alias’ Primo Gay’, uno de los criminales más buscados en Colombia. El mandatario viajó a Antioquia para encarar también a otro poderoso cabecilla del narcotráfico conocido como alias ‘Pata de Palo’. Estos y otros golpes han sido los resultados de los primeros 100 días de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.

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