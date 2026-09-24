Chapecoense vuelve a Colombia en un vuelo cargado de recuerdos: ya van 10 años de la tragedia en la que fallecieron 71 personas y solo seis sobrevivieron

En Medellín se espera que aterrice Chapecoense en las próximas horas, para lo que será el amistoso del próximo 26 de septiembre contra Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot.

Este encuentro es un sentido compromiso entre las instituciones, que denominaron ‘amistad eterna’ a su vínculo, y busca rendir tributo a las víctimas del siniestro aéreo que vivieron los brasileños en la previa de la final de la Copa Sudamericana 2016.

El club, antes de emprender su viaje, publicó una foto con toda la delegación que ahora hace parte del equipo. “¡Rumbo a Colombia! ¡La delegación alviverde comienza su viaje a nuestra segunda casa esta noche, miércoles (23)!”, publicaron.

“O Verdão hará un viaje a São Paulo hoy y, mañana a las 4 p. m. (Colombia) | 6 p. m. (Brasil) aterrizará en Medellín para un viaje lleno de tributos y recuerdos a nuestros Campeones Eternos”, agregaron, revelando el itinerario previsto.

Asimismo, el equipo envió un mensaje a Atlético Nacional por medio de la misma publicación: “Hermanos, ¡estamos en camino! ¡Nos vemos pronto!”.

Del mismo modo, Eduardo Doma, defensor del equipo brasileño, a través de las redes del equipo colombiano, invitó a los aficionados a hacer presencia en el Atanasio para tan sentido partido.

“Hola a todos, habla el defensor Toma, de Chapecoense. Los invito al partido amistoso del próximo 26 de septiembre contra Atlético Nacional, en Colombia. Cuento con la presencia de todos ustedes en este momento histórico”, manifestó.

Por otro lado, Andrés Sarmiento, de la verdolaga, también se unió a la convocatoria: “Mi gente, los invitamos para que este fin de semana, junto a nuestros amigos de Chapecoense, estemos todos juntos y apoyemos. Un gran abrazo a todos”.

En el mismo sentido, Juan Manuel Zapata fue otro de los jugadores del verde antioqueño que impulsó a los hinchas a asistir: “Hola, mi gente, quiero pasar por acá a hacerles una bonita invitación a que nos acompañen en el partido con Chapecoense. Va a ser una bonita noche. Espero que nos acompañen y pasemos a disfrutar un excelente día”.

Los precios de las entradas para asistir a este partido simbólico oscilan entre $40.000 y $170.000.

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Cabe recordar que el 28 de noviembre de 2016, el avión que transportaba a la delegación de Chapecoense hacia Colombia se estrelló en Antioquia, cerca de Medellín. Los brasileños viajaban para disputar ante Atlético Nacional el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana 2016.

En este accidente fallecieron 71 personas, entre ellas 19 futbolistas de Chapecoense, integrantes del cuerpo técnico, dirigentes, tripulantes y periodistas que acompañaban a la delegación. Seis personas sobrevivieron al siniestro.

El partido ante Atlético Nacional nunca se disputó. Tras conocerse la tragedia, el club colombiano solicitó a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) que Chapecoense fuera declarado campeón de la Copa Sudamericana, en reconocimiento a las víctimas.

El 5 de diciembre de 2016, la CONMEBOL hizo oficial la decisión y otorgó el título a Chapecoense. Atlético Nacional recibió, además, el reconocimiento extraordinario del premio Fair Play de la CONMEBOL.