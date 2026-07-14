Presidente Petro responsabiliza al Gobierno de Estados Unidos por "asesinato a un colombiano" en Maine

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este martes sobre la muerte de Joan Sebastián Guerrero, un colombiano de 26 años oriundo de Bucaramanga el cual falleció en pleno operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Maine, Estados Unidos.

Para el mandatario colombiano “lo que ha ocurrido en Maine, es un asesinato a un colombiano, latinoamericano en manos del gobierno de Estados Unidos.”.

“Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos y como persona tenía todos los derechos que a un ser humano se le confieren solo por nacer y era ciudadano con derechos en los Estados Unidos”, afirmó.

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Petro indicó que espera del servicio exterior colombiano en Estados Unidos “la acción jurídica y humana más rápida para que los asesinos paguen por su homicidio”.

“Espero del presidente Donald Trump un mensaje para Colombia sobre lo sucedido”, aseveró el mandatario.

La Embajada de Colombia en Estados Unidos solicitó de manera formal al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) información y explicaciones acerca de la muerte de Joan Sebastián Guerrero.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Biddeford, estado de Maine. En un comunicado oficial, la representación diplomática aseguró que estará cerca del desarrollo de la investigación mientras da acompañamiento consular a los familiares del difunto.

Según informó la Embajada, la sección consular sigue en contacto de manera permanente tanto con la familia de Guerrero como con las autoridades de Estados Unidos para facilitar cada proceso de forma correspondiente por el fallecimiento.

De igual forma, confirmó que ya solicitó al DHS "información y clarificación" acerca de las circunstancias que circulan el operativo donde perdió la vida el ciudadano colombiano.

Los hechos ocurrieron durante una operación migratoria realizada por agentes de ICE en la mañana del lunes 13 de julio.

De acuerdo con la versión inicial entregada por las autoridades de Estados Unidos, los oficiales vigilaban una vivienda relacionada con una persona que tenía una orden definitiva de deportación.

En el momento en que un vehículo abandonaba el lugar, los agentes hicieron lo posible por detenerlo y esto, uno de los oficiales empezó a disparar al considerar, según ICE, que había un riesgo para la seguridad pública.

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En el momento, avanzan las investigaciones y la Embajada de Colombia reiteró que seguirá haciendo seguimiento al proceso y acompañando a la familia del ciudadano colombiano, esto hasta que las autoridades de Estados Unidos logren esclarecer de manera plena las circunstancias de su muerte.