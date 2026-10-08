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Jueves, 08 de octubre de 2026
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UEFA

Aleksander Ceferin acepta el pedido de las 55 federaciones y optará a la reelección en la UEFA en 2027

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA-Foto: EFE
Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA-Foto: EFE
El anuncio estuvo acompañado por una contundente propuesta de reestructuración institucional que exige cambios profundos de gobernanza en la FIFA.

El ajedrez político en la cúpula del balompié internacional registró un movimiento de alto calibre desde Alemania, durante una cumbre extraordinaria sostenida en la ciudad de Berlín con los presidentes y secretarios generales de las cincuenta y cinco federaciones asociadas.

El actual presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, confirmó de manera oficial su decisión de optar a un cuarto y último período al mando del máximo organismo del fútbol en el continente.

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El dirigente de origen esloveno, en el cargo desde el año 2016 tras tomar las riendas en reemplazo del francés Michel Platini y tras ceder ante el clamor unánime del bloque continental, formalizará su candidatura en el próximo Congreso Ordinario previsto para el 22 de abril de 2027 en la ciudad de Astaná, Kazajistán.

Esta postulación marcará la recta final de sus gestiones, respetando el límite estatutario de tres mandatos completos aprobado por la entidad.

“Quiero agradecer a las federaciones nacionales su confianza. Hemos afrontado desafíos extraordinarios en los últimos años y los hemos superado como un solo equipo. Aún queda mucho trabajo por hacer, por lo que he aceptado su petición. Mi ambición sigue siendo la misma: mantener unido el fútbol europeo y fortalecer nuestro deporte”, afirmó el mandatario esloveno en el comunicado institucional.

Más allá del anuncio electoral, la reunión continental sirvió como plataforma de lanzamiento para un agresivo pliego de peticiones dirigido hacia la FIFA.

La directiva europea hizo público un documento anexo donde exige la renovación urgente de los liderazgos globales, además de proponer reformas estructurales en el calendario internacional, rigor ético en las finanzas y la estricta separación de poderes dentro del órgano rector mundial.

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Este movimiento de piezas por parte de las 55 delegaciones europeas reafirma la influencia política de la UEFA en la agenda deportiva global durante este tramo de octubre de 2026.

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