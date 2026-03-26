Comité Olímpico excluye a deportistas transgénero de las pruebas femeninas de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Este jueves el Comité Olímpico Internacional (COI) dio a conocer una nueva medida de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por medio de la cual condiciona la participación de deportistas transgénero e intersexuales en competencias femeninas.

Tras cerca de 30 años de abolición del test genético de feminidad, el COI informó que este será aplicado nuevamente para las justas olímpicas que se celebrarán en territorio norteamericano.

De acuerdo con la información compartida por el Comité Olímpico Internacional, luego de una reunión de su comisión ejecutiva, determinaron que la admisión para las competencias femeninas a partir de ahora estará “reservada a personas de sexo biológico femenino”, que no sean portadoras del gen SRY.

Con la aplicación de esta nueva medida, el COI excluye la participación de deportistas transgénero y parte de los intersexuales, portadoras de forma natural de variaciones genéticas y consideradas como niñas desde su nacimiento.

De esta manera se da atrás a las reglas de 2021, las cuales permitían que cada federación deportiva fijara su política de elección para la participación de las deportistas en los Juegos Olímpicos.

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No obstante, con esta medida, el Comité Olímpico Internacional vuelve a recurrir a los tests cromosómicos de feminidad que fueron aplicados durante las competencias olímpicas de 1968 hasta 1996.

Frente a la aplicación de esta normativa, el organismo dejó claro que esta no será retroactiva, lo que significa que afectará resultados de ediciones anteriores, especialmente los diputados durante París 2024.

Esta normativa se convierte en una de las primeras decisiones estrictas tomadas bajo la presidenta zimbabuense Kirsty Coventry desde su elección hace un año.

Según se ha conocido, las pruebas que estarán a cargo de las diferentes federaciones internacionales y entidades deportivas nacionales las cuales tomarán esta pruebas mediante test de saliva, raspado bucal y muestra de sangre.

De acuerdo con el COI, los deportistas solo deberán hacerse la prueba una vez en su vida y no de manera periódica.