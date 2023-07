Aseguran que la nueva marca de agua de Cristiano Ronaldo no tiene los beneficios que promete

La nueva marca de agua mineral alcalina y antioxidante, llamada URSU9, de Cristiano Ronaldo enfrenta sus primeras críticas luego de que se revelara que no contiene los componentes prometidos en sus etiquetas.

La marca promete que el agua embotellada es la más alcalina de toda España y que contiene un PH de nueve, algo que no sería del todo cierto, según la investigación de un experto para el medio El País.

Según la investigación de Juan Revenga, dietista-nutricionista, biólogo, consultor, profesor en la Universidad San Jorge y miembro de la Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas, no es del todo cierto que el agua alcalina sirva para obtener los beneficios que la marca URSU9 promete. Teniendo en cuenta que ningún nivel de alcalinidad puede proveer beneficios tan certeros.

En ese sentido, el especialista constató que URSU9 registró una alcalinidad de 8,62 y no 9. Aunque la diferencia no parece significativa, sí lo es al momento de medir los niveles de alcalinidad que no se miden de manera lineal. De esa manera, el agua de CR7 tendría tres o cuatro veces menos de alcalinidad de la prometida.

Además, otro de los aspectos del agua del jugador luso es su supuesta capacidad antioxidante. La investigación reveló que ningún tipo de agua, tenga el PH o provenga de cualquier fuente, tiene la capacidad de ser antioxidante.

“El poder antioxidante del agua es cero”, dice el artículo.

Aunque los creadores de URSU9 han señalado que su agua proviene de fuentes naturales de El Oso, en Ávila, todo parece indicar que las imágenes de las cascadas publicadas en las redes sociales del producto corresponden a una fuente cercana al municipio natal de CR7 en Portugal y no a España, por lo que se evidencia otra inconsistencia con el agua prometida.

URSU9 se vende en varios lugares de España en aproximadamente 50 céntimos de euro.