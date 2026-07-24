"Si van tras mi familia y si piensan que soy una basura, me iré": las duras palabras de Klopp en su presentación como nuevo DT de Alemania

Jürgen Klopp fue oficializado este viernes como nuevo seleccionador de la Selección de Alemania, con la tarea de reconstruir al gigante teutón.

Esta nominación, esperada desde hace tiempo, dará al entrenador de 59 años las riendas de momento hasta el Mundial 2030, organizado por España, Portugal y Marruecos.

El exentrenador del Liverpool mostró públicamente su deseo y disponibilidad a asumir el cargo tras la renuncia de su predecesor Julian Nagelsmann a principios de julio.

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La caída de Nagelsmann se produjo tras la decepcionante eliminación en dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Paraguay, la tercera salida temprana consecutiva de la Mannschaft en Mundiales desde la victoria en 2014.

En Rusia 2018 y en Catar 2022 Alemania ni siquiera superó la fase de grupos.

"Es un gran honor para mí estar sentado hoy aquí", declaró Klopp en una rueda de prensa.

"Es el punto álgido de mi carrera, de mi vida, de mi vida profesional. Daré todo lo que tengo", añadió.

No obstante, las declaraciones del entrenador alemán subieron de tono posteriormente, luego de que incluso amenazara con dejar el cargo.

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"No estoy haciendo este trabajo por mí. Lo estoy haciendo por ustedes. Estoy aceptando este trabajo a pesar de haber visto cómo trataron a Nagelsmann y a Tuchel", indicó.

“Si van tras mi familia, me voy. Si piensan que soy una basura, díganmelo a la cara y me iré inmediatamente, sin pedir ninguna compensación", añadió.