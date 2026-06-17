Así le ha ido a la selección Colombia en la fase de grupos ante selecciones asiáticas

Después de varios días de espera, el tan anhelado debut de la selección Colombia ha llegado; los dirigidos por el técnico argentino Néstor Lorenzo tendrán su primera presentación en la Copa del Mundo 2026 ante su similar de Uzbekistán.

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Aunque estas dos selecciones no cuentan con antecedentes, esta será la tercera vez en el historial mundialista de la ‘Tricolor’ en la que se mida ante un combinado asiático durante la fase de grupos de la cita orbital.

La selección Colombia, que participa por séptima ocasión en una Copa del Mundo, ya sabe qué es medirse en la instancia inicial de un Mundial frente a rivales de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), ante los cuales cuenta con una tendencia favorable.

¿Cómo les ha ido a los cafeteros ante rivales asiáticos en la fase de grupos del Mundial?

De los tres encuentros disputados en la fase inicial de la cita orbital, Colombia cuenta con un historial favorable, pues ha sumado dos victorias y tan solo ha sido derrotado.

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El primer juego ante una selección de Asia data del Mundial de Italia de 1990, año en que la ‘Tricolor’ se midió ante su similar de Emiratos Árabes. En aquella ocasión, el equipo dirigido por Francisco Maturana venció 2 a 0 con goles de Bernardo Redin y Carlos ‘El Pibe’ Valderrama.

Un resultado que marcó un precedente para Colombia en el certamen más importante del fútbol, pues se convirtió en su primera victoria mundialista.

En Brasil 2014, los cafeteros volverían a triunfar en el inicio del certamen mundialista; en aquella ocasión, los dirigidos por José Néstor Pékerman, con autoridad, se impusieron ante la imponente Japón 4 goles a 1.

Durante aquel encuentro en suelo brasileño, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y Jackson Martínez, quien se fue de doblete, hicieron vibrar a miles de aficionados en el estadio Arena Pantanal.

Cuatro años después, la historia fue totalmente diferente. En Rusia 2018, los cafeteros sumarían su primera derrota ante una selección asiática en la fase de grupos en la Copa del Mundo, tras caer 2 goles a 1 ante los nipones con anotaciones de Shinji Kagawa y Yuya Osako. En aquella ocasión, por Colombia descontó el volante Juan Fernando Quintero.

Con las estadísticas a su favor, la ‘Tricolor’ buscará mantener su tendencia ganadora en la fase de grupos del Mundial ante las selecciones asiáticas, pero para eso deberá vencer a la debutante Uzbekistán, que en su primera Copa del Mundo buscará hacer historia.

El juego entre la selección Colombia y Uzbekistán se disputará a partir de las 9:00 p. m. hora colombiana.