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Viernes, 24 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

30 días de la tragedia por los terremotos en Venezuela: los videos más impactantes que dejó el doblete sísmico

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: redes sociales
Foto: redes sociales
Videos grabados por cámaras de seguridad algunos y otros por ciudadanos con sus teléfonos mostraron el insólito fenómeno que se conoce como un doblete sísmico.

Este viernes se cumple un mes de la dolorosa tragedia que enfrenta Venezuela, tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió a la nación sudamericana, país que atraviesa uno de los más difíciles de las últimas décadas, siendo Caracas y La Guaira uno de los estados más afectados por los sismos.

Desde entonces, los días posteriores a los terremotos trajeron imágenes que mostraron la violencia, la fuerza de los movimientos. Videos grabados por cámaras de seguridad algunos y otros por ciudadanos con sus teléfonos mostraron el insólito fenómeno que se conoce como un doblete sísmico.

Los días posteriores a los terremotos trajeron imágenes que nos mostraron la violencia, la fuerza de los movimientos. Videos grabados por cámaras de seguridad algunos y otros por ciudadanos con sus teléfonos. En Venezuela ocurrió lo que se conoce como un doblece ciclo.

El primero de los movimientos tuvo una magnitud de 7,2 y el segundo de ellos de 7,5, solo 39 segundos separaron estos agresivos movimientos que la mayoría de la gente que sintió simplemente un terremoto de prolongada duración.

Ambos fueron muy superficiales, con una profundidad cercana a 10 kilómetros, por lo que la energía liberada por ambos movimientos aumentó el potencial destructivo.

En los videos se ve la agresividad con la que se movió la tierra: vehículos, paredes, árboles y el mismo suelo parecían hechos de gelatina mientras los venezolanos corrían de un lado a otro para huir de sus viviendas y evitar ser aplastados por los muros que colapsaban.

En otros videos, el pavimento de las calles simplemente no puede resistir y se rompe por completo, generando una enorme grieta.

Asimismo, las personas que corrían caían al suelo al no poder dar pasos firmes.

Sin embargo, en medio de la tragedia, el dolor, el miedo y la incertidumbre, resonaban historias de gente que cruzaba el país sin dinero, desempleados, que venían pidiendo autostop, para llegar a La Guaira y ayudar.

Mientras tanto, el régimen no reaccionaba y lo primero en salir de ellos fueron mentiras: el Rodrigato dijo que la Fuerza Armada se desplegó de manera inmediata, pero el testimonio de la gente es, al final, el que radiografía la verdad de esa gente.

 

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