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Miércoles, 29 de julio de 2026
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FUTVE

Portero del Futve se pone a la orden para que investiguen si participó en amaño de partido tras meter insólito gol en propia puerta

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Arquero colombiano Sergio Avellaneda, y jugadores del Real Frontera FC de la Liga FUTVE 2 - Fotos: X
Arquero colombiano Sergio Avellaneda, y jugadores del Real Frontera FC de la Liga FUTVE 2 - Fotos: X
El guardameta del Real Frontera FC aseguró que colaborará plenamente con las autoridades deportivas.

El arquero colombiano Sergio Avellaneda, jugador del Real Frontera FC de la Liga FUTVE 2, manifestó públicamente su disposición de colaborar con cualquier investigación relacionada con un presunto amaño de partido.

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Esto, luego de protagonizar un llamativo autogol que generó una fuerte controversia en redes sociales.

La acción ocurrió el pasado 25 de julio, durante el clásico fronterizo frente al Ureña SC. Cerca de la media hora del primer tiempo y con su equipo en desventaja por 1-0, Avellaneda recibió un pase de un compañero e intentó iniciar una jugada desde el fondo.

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Sin embargo, el despeje terminó dentro de su propia portería, en una acción sin presión directa de un rival. El compromiso concluyó con victoria 5-1 para el Ureña SC.

Tras la difusión del video del autogol, varios usuarios en redes sociales relacionaron la jugada con posibles apuestas ilegales.

Ante ello, el guardameta publicó un mensaje en el que ofreció disculpas a sus compañeros y a la directiva del club por lo sucedido.

En esa línea, rechazó cualquier señalamiento que ponga en duda su profesionalismo y afirmó que jamás atentaría contra la integridad del fútbol venezolano.

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También aseguró que colaborará plenamente con la investigación que adelanta la Liga FUTVE para esclarecer el caso y demostrar su inocencia.

Al margen de lo ocurrido, el aumento aparente y real de los amaños de partidos en el fútbol internacional responde principalmente a la expansión tecnológica de las plataformas de apuestas y a la vulnerabilidad económica en ciertas categorías del deporte.

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