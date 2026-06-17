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Miércoles, 17 de junio de 2026
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Vozinha, guardameta de Cabo Verde - Foto: AFP
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Mundial 2026

Todo resuelto: madre del arquero de Cabo Verde lo acompañará en el juego ante Uruguay

junio 17, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
La noticia fue anunciada este miércoles por Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, por medio de un comunicado.

El arquero de Cabo Verde, Vozinha, una de las grandes figuras del empate sin goles ante España, en el inicio de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, en la que su país debutó, podrá contar con la presencia de su fan número uno en la segunda salida del combinado africano ante Uruguay.

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Todo parece indicar que su madre, quien no pudo asistir al partido ante ‘La Roja’ debido a que no lograron recoger la tarifa necesaria para obtener la visa, por fin podrá hacer ingreso a territorio norteamericano y acompañar a su hijo en su segunda salida mundialista.

La noticia fue anunciada este miércoles por Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, quien por medio de un comunicado.

"Tengo el privilegio de anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener un visado a tiempo para asistir al partido del domingo contra Uruguay", dijo el legislador estadounidense.

El congresista neoyorquino afirmó haber intervenido ante el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para resolver el problema.

Según Hakeem Jeffries, "los detalles del viaje se están ultimando ahora para que la madre y el hijo se reúnan en Miami", donde tendrá lugar el segundo partido de Vozinha y de los Tiburones Azules el domingo contra Uruguay, antes de un último encuentro del Grupo H el 27 de junio contra Arabia Saudita.

Cabe destacar que el experimentado arquero, quien fue elegido como jugador MVP del encuentro ante España, estalló en llanto una vez finalizó el primer encuentro mundialista en que la selección de su país participaba por primera vez.

"Lloré porque crecí con mis abuelos y, lamentablemente, fallecieron hace unos años. Lo hicieron todo por mí y hoy no estaban aquí. Mi madre tampoco pudo venir por el visado", explicó, precisando que no había "logrado reunir a tiempo el dinero suficiente".

Se espera que con su madre, su fan número uno, el experimento arquero de Cabo Verde tenga un extra de motivación para el segundo juego de la fase de grupos en la que se medirá ante su similar de Uruguay el próximo domingo 21 de junio.

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