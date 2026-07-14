Polémica por árbitro designado para la semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mundial: "El favorito de Messi"

A pocas horas de la llave semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se ha desatado la polémica por el supuesto favorecimiento de la FIFA a la Albiceleste.

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En las últimas horas, el máximo ente del fútbol mundial dio a conocer el árbitro designado para la llave semifinal de este miércoles entre los gauchos e ingleses.

No obstante, el nombramiento ha generado tanta polémica que hasta el un reconocido diario ingles comentó que se trataba de un juez favorito de Lionel Messi.

Se trata de Ismail Elfath, colegiado de origen marroquí que se desempeña como juez central en el fútbol de Estados Unidos, por lo que ya es conocido del capitán de la selección argentina.

En el Inter de Miami, Lionel Messi conoce el trabajo de Elfath lo que ha desatado las teorías conspirativas relacionadas con supuestas ayudas de la FIFA hacia la selección Albiceleste.

Incluso, el juez designado hizo parte del cuerpo arbitral durante el partido de la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia, cuando los argentinos resultaron campeones.

El diario británico Daily Mail dio a conocer que en los cuatro encuentros en la MLS que ha arbitrado Elfath al Inter de Miami en ninguna ocasión ha caído el equipo de Messi.

VEA TAMBIÉN Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habló de la cantidad de equipos que participarían en el Mundial en 2030 o

En ese sentido, el medio inglés aseguró que fue elegido el “árbitro favorito de Lionel Messi” para impartir justicia en el encuentro de semifinales entre Argentina e Inglaterra este miércoles.

Desde el inicio del Mundial, los aficionados se han mostrado molestos por los arbitrajes que ha tenido la Selección Argentina en su camino hasta las fases finales del Mundial 2026.

Incluso, desde el primer encuentro ante Argelia se originó la polémica por una falta de Lionel Messi que debió haber terminado en expulsión.