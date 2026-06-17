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Miércoles, 17 de junio de 2026
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Cristiano Ronaldo

El mensaje de Cristiano Ronaldo tras el inesperado empate de Portugal en su primer partido del Mundial: "Cabeza levantada"

junio 17, 2026
Por: Luis Cifuentes
Cristiano Ronaldo tras el partido de Portugal en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo tras el partido de Portugal en el Mundial 2026 - Foto: EFE
El equipo del ‘Bicho’ empató ante República de Congo en su debut en el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo se pronunció luego del inesperado resultado de Portugal en el debut del Mundial 2026 que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

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El jugador del Al-Nassr se lamentó en sus redes sociales por el resultado de su selección, aunque se mostró confiado de cara a los próximos encuentros de la selección lusa.

A través de sus redes sociales, Ronaldo aseguró que el debut no era el esperado después de empatar ante la selección africana que disputa su primera cita orbital.

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No era el arranque que queríamos, pero esto está lejos de haber acabado”, escribió CR7 en su cuenta de X.

Por último, aseguró que su selección tiene en la mira el próximo encuentro ante Uzbekistán en la segunda jornada de a fase de grupos.

Cabeza levantada y foco en el próximo juego”, añadió.

Los 'lusos' abrieron el marcador, con un gol rápido al minuto 6 gracias al futbolista Joao Neves, pero su superioridad en el resultado acabó en el minuto 45+5.

Sobre el final del primer tiempo, en el tiempo de adición, República del Congo fue dominante y con un gol de cabeza de Yoane Wissa empató el partido.

Ronaldo fue el capitán de la selección portuguesa y disputó los 90 minutos del encuentro que se disputó en Houston.

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Cabe recordar que Portugal comparte zona con Colombia y Uzbekistán. En su próxima salida, el equipo del español Roberto Martínez se medirá a Uzbekistán el próximo martes 23 de junio.

El grupo se completará esta noche cuando Colombia enfrente a los uzbekos en el estadio Azteca de Ciudad de México, que marcará el debut de la selección tricolor.

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