Arquero de la selección Colombia despierta críticas por su actuación en el arranque con su nuevo club

El ambiente en Boca Juniors atraviesa momentos de alta exigencia y análisis luego del más reciente encuentro contra Deportivo Siesta, en el que perdió 3-0 y donde la actuación del arquero de la selección Colombia, Álvaro Montero, quedó bajo la lupa de la afición.

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Los más recientes partidos de Montero generaron debate en la prensa y desencadenaron reacciones divididas entre la hinchada xeneize. Errores puntuales en la toma de decisiones e imprecisiones al momento de respaldar a la zaga defensiva acabaron influyendo directamente en el marcador, reabriendo la exigente conversación que siempre rodea a quienes custodian la portería de un club como Boca Juniors.

Según varios hinchas en redes sociales, un portero de dos metros de estatura no puede cometer los errores que tuvo el colombiano en el último partido.

Frente a esta situación y a los cuestionamientos tácticos, el entrenador Rodolfo Arruabarrena dio un paso al frente en la rueda de prensa. El técnico protegió a Montero de las críticas y reafirmó que las decisiones sobre la titularidad y la preparación del equipo recaen exclusivamente en el cuerpo técnico.

"Cuando un jugador comete un error en el campo, la responsabilidad principal es mía como entrenador, porque soy quien los elige y quien planifica los partidos. Álvaro es un gran profesional que trabaja día a día para rendir al máximo, y el grupo está unido para respaldarlo", afirmó.

Asimismo, Rodolfo aseguró que, más allá de las actuaciones individuales, el análisis debe centrarse en el funcionamiento colectivo. Además, enfatizó en la necesidad de corregir estos fallos y fortalecer al plantel en el aspecto mental.

Finalmente, para Boca Juniors la prioridad está en pasar la página y corregir los detalles defensivos de cara a los próximos partidos.