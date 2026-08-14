Sudamericano Sub-17 de futsal: la Vinotinto avanzó invicta a semifinales tras vencer a Paraguay

La selección venezolana Sub-17 de futsal certificó su primer lugar del Grupo A en el Sudamericano de la categoría luego de ganarle 4-3 a Paraguay en la jornada final de la fase de grupos.

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El equipo venezolano enfrentó al encuentro teniendo ya asegurada su clasificación a las semifinales, pero necesitaba no bajar su posición en la tabla. El triunfo frente al anfitrión le permitió cerrar la primera fase de manera invicta y con 10 puntos, esto gracias a tres victorias y un empate.

Venezuela inició el torneo con un empate 3-3 contra Uruguay. Luego obtuvo su primera victoria al vencer 3-2 a Chile para luego derrotar 2-0 a Colombia, con el que aseguró de forma anticipada la clasificación a la siguiente ronda.

El partido contra Paraguay fue el sello de la confirmación del liderato. La Vinotinto logró imponerse 4-3 en un partido que jugó en territorio Paraguay.

La participación de la Vinotinto confirmó su poderío en todo el transcurso del campeonato. El equipo marcó en cada uno de sus partidos de la primera fase y siempre tuvo una producción goleadora que le dejó finalizar en la cima del grupo.

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La clasificación a semifinales quedó asegurada antes de la última jornada. Venezuela y Paraguay obtuvieron los dos cupos del Grupo A y así, pasar a la siguiente ronda, mientras Colombia, Uruguay y Chile salieron de la pelea por el título.

Con el primer puesto confirmado, Venezuela se enfrentará en semifinales a Argentina, justamente por el cuadro definido. El partido será un desafío mucho más grande para una selección que aún no conoce la derrota en la competición.

El torneo se juega en Paraguay y junta a las selecciones juveniles de Sudamérica para ver cuál será la que se lleve el título continental. Para Venezuela, la clasificación supone poder superar el tercer lugar obtenido en la edición del año 2016 y por supuesto, las actuaciones de 2022 y 2024.