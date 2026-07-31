Insultos y abucheos: así fue recibido Pedro Sánchez en Ceuta en medio de la crisis migratoria

En medio de una fuerte crisis migratoria que se desató en apenas unas horas, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, vinculó este viernes el colapso que sufre el enclave de Ceuta a una "lectura interesada" por parte de "las mafias de traficantes de seres humanos" de una reciente sentencia judicial sobre repatriaciones de migrantes llegados por mar.

Sánchez expuso que "estos últimos días" hubo una "propagación en las redes sociales, a través de las mafias", de una "lectura interesada" de una sentencia del Tribunal Supremo español.

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Según la decisión judicial, "no tiene encaje en las repatriaciones" la de "aquellas personas que entren en nuestro espacio a nado, por el mar", agregó el mandatario socialista.

Sánchez llegó a primera hora al territorio español en suelo africano en medio de fuertes cuestionamientos por parte de varios sectores políticos y la población ceutí en general.

En redes sociales surgieron videos del hostil recibimiento al presidente del Gobierno español por parte de los ciudadanos a las afueras del helipuerto de Ceuta.

Cuando la caravana de Sánchez salió a las calles, los ceutís, enfurecidos gritaron insultos al unísono hacia el mandatario: “Pedro Sánchez, hijo de p**a”, “Ladrón”, señalaban mientras uniformados de la Guardia Civil intentaban calmarlos.

El panorama en el centro de la ciudad no fue diferente, "Criminal", "corrupto", "cab**n", gritaban decenas de ciudadanos que llegaron hasta el Palacio de la Asamblea de Ceuta cuando Sánchez llegó rodeado de autoridades.

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Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, aseguró que "las estimaciones apuntan a que en nuestra ciudad han entrado con motivo de este episodio unas 60.000 personas".

Asimismo, anunció la muerte de 34 personas en una "avalancha".

La escandalosa cifra de entradas irregulares representa el 70 % de los cerca de 84.000 habitantes de este pequeño territorio de 18,5 km².

El Ministerio del Interior anunció por su parte la llegada de aproximadamente 50.000 personas a partir de la madrugada del jueves. Sin embargo, unas 25.000 habrían vuelto a Marruecos este viernes, agregó.