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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella no asistirá a la posesión de Keiko Fujimori en Perú, pero anunció una delegación de alto nivel en representación del Gobierno entrante colombiano

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo De La Espriella y Keiko Fujimori - EFE
Abelardo De La Espriella y Keiko Fujimori - EFE
Por medio de un comunicado emitido por la oficina de prensa del presidente electo se dio a conocer esta decisión y se afirmó que el Gobierno entrante mantendrá una participación activa en los compromisos internacionales.

El presidente electo colombiano, Abelardo De La Espriella, anunció que no asistirá a la ceremonia de posesión de Keiko Fujimori en Perú pero, en su lugar, anunció una delegación de alto nivel en su representación.

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Según las palabras emitidas, esta decisión responde a su compromiso de permanecer en el país para avanzar en los empalmes territoriales y mantener contacto con las comunidades de Colombia.

La delegación que estará en Perú será encabezada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y junto a él irán el canciller designado, Omar Bula, y el ministro de Comercio, Industria y Turismo designado, Mauricio Gómez Amín, quienes participarán en este evento en Lima.

De acuerdo con el comunicado que divulgó la oficina de prensa del presidente electo, mientras sus delegados representan al nuevo Gobierno colombiano en Perú, De La Espriella continuará recorriendo las regiones del país para liderar los procesos de transición con las autoridades locales, escuchar a las comunidades y avanzar en la construcción y "salvación" de lo que ha denominado la "Patria Milagro".

Asimismo, indica que la decisión busca cumplir con las promesas hechas en campaña de gobernar desde las regiones y mantener una presencia permanente en todo el territorio nacional, incluso antes de su posesión.

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Del mismo modo, el documento señala que el Gobierno entrante mantendrá una participación activa en los compromisos internacionales, con el fin de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre Colombia y Perú.

Finalmente, cabe resaltar que Abelardo De La Espriella ha mantenido varias reuniones en diferentes regiones del país y, a partir de ellas, ha tomado decisiones como anunciar que Medellín será la sede del Escudo de las Américas en Colombia y que habrá sedes alternas de la Presidencia en Cali, Medellín y Barranquilla.

La posesión de Fuijimori está pactada para el próximo martes 28 de julio en Lima.

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