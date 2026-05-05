"Será la única manera de luchar por nuestros derechos": Sabalenka dice estar dispuesta a boicotear los torneos de Grand Slams

Este lunes, la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo, dijo estar dispuesta a boicotear los torneos de Grand Slam con el objetivo de obtener una mayor parte de los premios en metálico.

Durante una rueda de prensa en el Abierto de Italia, la ganadora de cuatro títulos de Grand Slam señaló que los tenistas son el foco de atención: "Siento que el espectáculo depende de nosotros. Sin nosotros no habría torneo ni espectáculo".

Y añadió: "Siento que definitivamente merecemos que se nos pague un porcentaje mayor (...) Creo que en algún momento haremos un boicot. Siento que esa será la única manera de luchar por nuestros derechos".

Además, dijo que "algunas cosas son realmente injustas para los jugadores".

"Nosotras, las chicas, podemos unirnos fácilmente y luchar por esto porque siento que algunas cosas son realmente injustas para los jugadores. Creo que en algún momento se llegará a este punto", añadió.

VEA TAMBIÉN Un auténtico fan de su relación: así reaccionó Novak Djokovic al ver el anillo de compromiso de la tenista Aryna Sabalenka en su reencuentro en Indian Wells o

En 2025, la mayoría de los tenistas más importantes firmaron dos misivas dirigidas a los organizadores de los cuatro Grand Slam exigiendo un aumento en los premios, aportes a un fondo de bienestar destinado a mejorar las prestaciones por jubilación y maternidad. Además, pedían participación en las decisiones que les afectaban.

En las cartas los jugadores del deporte blanco establecían como objetivo una participación del 22 por ciento en los ingresos de los torneos, una medida que equiparía a los cuatro torneos con los nueve eventos combinados de nivel 1000 que organiza el circuito masculino ATP y el circuito femenino WTA.