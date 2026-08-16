Trump reafirma su amistad con el dictador Kim Jong-un y anuncia reducción de ejercicios militares con Corea del Norte
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que reducirá "considerablemente" la participación de Estados Unidos en los ejercicios militares conjuntos con su histórico aliado Corea del Sur.
Según Trump, parte de su decisión se debe a su "muy buena relación" con el líder norcoreano Kim Jong-un.
Trump criticó en su plataforma Truth Social los ejercicios no "solo por costosos", sino porque "envían una señal totalmente inapropiada y hostil" hacia Corea del Norte.
Estaba previsto que los ejercicios maniobras "Uchi Escudo de Libertad" empezarán el lunes con una duración de 11 días, en el marco de maniobras para preparar de manera conjunta la defensa contra Corea del Norte, país dotado además del arma nuclear.
"Partiendo de mi muy buena relación con Kim Jong Un, de Corea del Norte, no estoy contento con el hecho de que Estados Unidos aceptara, hace mucho tiempo, participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur", aseguró el mandatario estadounidense este domingo.
Asimismo, dijo que ya es demasiado tarde para cancelar la participación de Estados Unidos, por lo que había ordenado al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que los "redujera sustancialmente".
"Procederemos según lo previamente notificado y programado", indicó un portavoz del ministerio surcoreano en una breve declaración, tras ser consultado sobre el pronunciamiento de Trump.
Por su parte, Corea del Norte considera estos ejercicios como un ensayo de invasión y el miércoles lanzó un misil balístico sobre el mar de Japón en señal de protesta.
Cabe recordar que Estados Unidos mantiene estacionados unos 28.500 soldados en Corea del Sur para reforzar la defensa del país frente a amenazas militares de Pyongyang.