La tenista colombiana María Camila Osorio rompió en llanto tras avanzar por primera vez a la tercera ronda de Roland Garros

La tenista colombiana María Camila Osorio, número 86 del ranking femenino del tenis, superó uno de sus límites personales al pasar por primera vez a tercera ronda en Roland Garros este jueves en París.

Osorio, la esperanza que le queda a su país en los cuadros individuales del único Grand Slam anual sobre tierra batida, ganó en un competido duelo de segunda ronda a la kazaja Yulia Putintseva (76ª) por 7-5, 6-7 (6/8) y 7-5.

Se ganó así el derecho a jugar en la siguiente etapa, con un boleto a octavos de final como objetivo, contra la rusa Anna Kalinskaya (24ª).

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Osorio, de 24 años, había quedado eliminada en la segunda ronda de Roland Garros en tres ocasiones (2022, 2023, 2024), sin poder hasta ahora llegar a la tercera etapa de la competición.

La raquetista rompió el llanto luego de que terminó el encuentro en la capital francesa, que le permitió superar la segunda ronda del Grand Slam.

La transmisión oficial captó el momento en el que la deportista ganó el punto de partido y, sobre el piso, lloró tras alcanzar la hazaña. Mientras tanto, la fanaticada colombiana gritaba “olé, olé, olé, Cami, Cami”.

"Seguir avanzando en un Grand Slam es superimportante para mí. Aquí parecía que tenía un límite en la segunda ronda, cada vez que me tocaba jugar segunda ronda me ponía a pensar. Incluso hoy también llegué a pensar que se me estaba yendo. Por eso me he emocionado hoy hasta las lágrimas", contó Osorio a los periodistas después de su victoria.

"Siento que mi tenis ha evolucionado, que estoy jugando más agresiva y me está funcionando. Quiero seguir creyendo, si estoy acá es porque tengo las mismas chances que tienen todas", apuntó.

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Con este resultado, Osorio, además, igualó su mejor actuación en un Grand Slam, que era la tercera ronda de Wimbledon en 2021.

En las instalaciones de Roland Garros había llegado una vez a la tercera ronda, pero fue en el torneo de los Juegos Olímpicos de París 2024. Quedó entonces eliminada en esa fase, por lo que aspira ahora a seguir elevando su techo en la capital francesa.

El fuerte calor, que está marcando la primera semana de este Roland Garros, puede ser incluso un aliado para ella.

"A mí el calor me encanta. Donde yo vivo hace un calor impresionante, así que acá estoy como en casa. A todos nos cuesta, obviamente, pero yo creo que estoy adaptada a ello", dijo sonriendo.