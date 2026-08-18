Rodri rompe el silencio y revela la razón de elegir al FC Barcelona y no al Real Madrid
El FC Barcelona hizo oficial este martes el fichaje de Rodrigo Hernández "Rodri", reciente campeón mundial con España y figura del Manchester City inglés.
Aunque la operación se daba por hecha hace varios días, especialmente luego de que el mediocampista de 30 años aterrizara el lunes en Barcelona, hoy se hizo la firma del contrato que lo vincula con el blaugrana hasta el 30 de junio de 2030.
Rodri, Balón de Oro en 2024, llega al Camp Nou con la vitola de haber sido el capitán de España en el camino hacia el título en el Mundial 2026.
Ahora compartirá vestuario con seis jugadores con los que fue campeón del Mundial: Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Eric García y el arquero Joan García.
Rodri se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, se reveló en el Villarreal, con cuyo primer equipo jugó entre 2015 y 2018.
Volvió luego al Atlético (2018-2019) y luego fichó por el Manchester City de Pep Guardiola, donde jugó desde entonces.
El fichaje de Rodri no escapó de las polémicas, pues el español estuvo cerca de llegar al máximo rival del Barcelona, el Real Madrid, pero ambos clubes iniciaron una puja que finalmente ganaron los catalanes.
Justamente en su presentación con el club Rodri explicó lo que lo llevó a darle el "sí" al Barcelona y no al club merengue:
"Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial
por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa", dijo.
Y agregó: "para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí
Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Joan, a la cúpula directiva y feliz de
estar aquí".