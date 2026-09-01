Cuerpo técnico de Venezuela contará con reconocidas figuras de la pelota criolla en el Mundial Sub-23 de béisbol

Néstor Corredor estará al frente de la selección venezolana que participará en el Mundial sub-23 de béisbol.

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Corredor, en ese sentido, estará acompañado por un cuerpo técnico integrado por reconocidas figuras de la pelota venezolana, protagonistas del título mundial absoluto conquistado este 2026 en Estados Unidos.

El equipo de Fevebeisbol contará con Robinson Chirinos como asistente del mánager y con Víctor Martínez en funciones de asesor y coach de banca.

La preparación ofensiva estará bajo la responsabilidad de Carlos 'Beto' Méndez y Miguel Cabrera, quienes asumirán como entrenadores de bateo. Por su parte, Luis Meza será el encargado del pitcheo. El staff también incluye a Javier Bracamonte y Juan Graterol como receptores y coaches de bullpen.

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A ellos se suman Dennis Malave, quien trabajará en la primera base, y Juan Francia, encargado de la tercera base. En el área administrativa, Francisco Cartaya ejercerá como gerente deportivo, mientras que Omar López cumplirá funciones como asesor del ciclo olímpico.

Con este grupo de experiencia, Venezuela buscará afrontar el Mundial Sub-23 con un equipo técnico que combina figuras de amplia trayectoria.

Nicaragua albergará la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 WBSC 2026 del 6 al 15 de noviembre. Sedes: el Estadio Nacional Soberanía de Managua, el Estadio Roberto Clemente de Masaya y el Estadio Rigoberto López Pérez de León.

El torneo contará con el formato tradicional de las Copas Mundiales WBSC, con los 12 participantes divididos en dos grupos para la Ronda de Apertura.

Grupo A: Australia, Chequia, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Chinese Taipei.

Grupo B: Cuba, Gran Bretaña, Japón, Corea, Sudáfrica, Venezuela.

La fase de grupos contará con seis partidos diarios y se disputará hasta el martes 10 de noviembre. Los tres primeros clasificados de cada grupo avanzarán a la Super Ronda, mientras que los otros seis equipos competirán por los puestos del 7 al 12 en la Ronda de Colocación.

Tanto la Super Ronda como la Ronda de Colocación se disputarán durante tres jornadas, los días 12, 13 y 14 de noviembre.

Los dos primeros clasificados de la Super Ronda disputarán la Final del Campeonato Mundial el domingo 15 de noviembre en el Estadio Soberanía. El partido por la medalla de bronce precederá a la final.