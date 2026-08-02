El dictador Nicolás Maduro dice desde prisión que saluda "todo camino de diálogo" en Venezuela
Desde la prisión, el dictador venezolano Nicolás Maduro saludó "todo camino de diálogo" en su país, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.
Tal pronunciamiento se da en medio de las conversaciones entre representantes del régimen interino de Venezuela y la AN 2015, respaldadas por Washington.
"Saludamos todo camino de diálogo que ayude a consolidar la paz, la convivencia y el encuentro entre venezolanos", se lee en el mensaje difundido en la cuenta de Telegram y X del tirano.
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acudieron el miércoles 22 de julio a la tercera audiencia en el proceso en su contra por narcoterrorismo ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York en Manhattan.
Durante la audiencia se observó a Nicolás Maduro y Cilia Flores visiblemente delgados.
De hecho, recientemente se conocieron los bocetos de Maduro y Flores durante su comparecencia ante el estrado judicial en Manhattan, lo que evidencia la información sobre la delgadez de sus cuerpos.
Maduro y Flores cumplen más de cinco meses capturados desde la operación de fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero en la capital venezolana.
El proceso judicial contra el dictador venezolano por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico tiene una ruta definida que culminará con el inicio del juicio el 1 de junio de 2027.
Estando en el poder, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores encabezaron un período marcado por el colapso económico, la represión política y graves acusaciones de corrupción y narcotráfico.