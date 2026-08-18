Dirigente de la Premier League acusa a Infantino de llevar a FIFA a tocar el "botón de la autodestrucción"

El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, hizo una fuerte crítica en contra de Gianni Infantino por el fallido proyecto de FIFA para permitir inversión privada en los derechos comerciales del Mundial.

Masters sostuvo que el presidente de FIFA ha cometido un gran error al impulsar una iniciativa que buscaba desarrollar una nueva estructura comercial para administrar competiciones como la Copa del Mundo. El proyecto quería vender cerca de 20 % de participación a inversores privados y también recaudar hasta 4.200 millones de dólares.

En declaraciones a la BBC, Masters dijo que la iniciativa fue una decisión que llevó a FIFA hacia el “botón de autodestrucción”, una de las críticas más fuertes hacia Infantino de forma pública desde el fútbol inglés.

El dirigente de la Premier League de igual forma ha cuestionado que una organización encargada de gestionar el principal torneo de selecciones del planeta intentara volver parte de sus derechos comerciales en una operación abierta a capital privado. A su juicio, la FIFA debe de preservar su carácter de entidad sin ánimo de lucro y actuar como administradora de la Copa del Mundo en beneficio del fútbol.

La propuesta generó una fuerte reacción entre diferentes confederaciones y federaciones nacionales. UEFA, Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol fueron unas de las organizaciones que dejaron ver su rechazo al proyecto; a la vez, varias asociaciones empezaron a retirar su respaldo a la reelección de Infantino.

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Debido a la presión, FIFA retiró el proyecto a finales de julio. La iniciativa buscaba crear una compañía denominada FIFA Forward Enterprise, que habría gestionado los derechos comerciales de los principales torneos del organismo. La estructura estaba valorada en cerca de 20.000 millones de dólares y hubiese podido obtener hasta 4.200 millones por medio de la venta de una participación minoritaria.

Por último, la crisis no terminó con el retiro del plan. El lunes 17 de agosto, FIFA confirmó la salida de su director de operaciones, Kevin Lamour, el cual cuestionó de forma pública la propuesta de Infantino y denunció problemas de transparencia en el proceso.