NTN24
Martes, 18 de agosto de 2026
Martes, 18 de agosto de 2026
Deportes

Dirigente de la Premier League acusa a Infantino de llevar a FIFA a tocar el "botón de la autodestrucción"

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Gianni Infantino | Foto: EFE
Gianni Infantino | Foto: EFE
Richard Masters cuestionó el fallido plan para vender parte de los derechos comerciales del Mundial y pidió cambios en el liderazgo.

El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, hizo una fuerte crítica en contra de Gianni Infantino por el fallido proyecto de FIFA para permitir inversión privada en los derechos comerciales del Mundial.

o

Masters sostuvo que el presidente de FIFA ha cometido un gran error al impulsar una iniciativa que buscaba desarrollar una nueva estructura comercial para administrar competiciones como la Copa del Mundo. El proyecto quería vender cerca de 20 % de participación a inversores privados y también recaudar hasta 4.200 millones de dólares.

En declaraciones a la BBC, Masters dijo que la iniciativa fue una decisión que llevó a FIFA hacia el “botón de autodestrucción”, una de las críticas más fuertes hacia Infantino de forma pública desde el fútbol inglés.

El dirigente de la Premier League de igual forma ha cuestionado que una organización encargada de gestionar el principal torneo de selecciones del planeta intentara volver parte de sus derechos comerciales en una operación abierta a capital privado. A su juicio, la FIFA debe de preservar su carácter de entidad sin ánimo de lucro y actuar como administradora de la Copa del Mundo en beneficio del fútbol.

La propuesta generó una fuerte reacción entre diferentes confederaciones y federaciones nacionales. UEFA, Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol fueron unas de las organizaciones que dejaron ver su rechazo al proyecto; a la vez, varias asociaciones empezaron a retirar su respaldo a la reelección de Infantino.

o

Debido a la presión, FIFA retiró el proyecto a finales de julio. La iniciativa buscaba crear una compañía denominada FIFA Forward Enterprise, que habría gestionado los derechos comerciales de los principales torneos del organismo. La estructura estaba valorada en cerca de 20.000 millones de dólares y hubiese podido obtener hasta 4.200 millones por medio de la venta de una participación minoritaria.

Por último, la crisis no terminó con el retiro del plan. El lunes 17 de agosto, FIFA confirmó la salida de su director de operaciones, Kevin Lamour, el cual cuestionó de forma pública la propuesta de Infantino y denunció problemas de transparencia en el proceso.

Temas relacionados:

Deportes

Fútbol

Gianni Infantino

Premier League

Internacional

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Después de 72 horas puede haber vida": secretario de Salud de Cali a NTN24 sobre víctimas del terremoto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Venezuela registra nuevo temblor en La Guaira mientras persiste la negligencia del régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Venció el plazo: situación entre EE. UU. y el régimen de Irán no da tregua: ¿habrá nuevos ataques?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

En Cuba organizaciones de derechos humanos alertan sobre posible condena a disidente Doraykis Delgado González

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Trump reitera su reclamo del estrecho de Ormuz, mientras el régimen de Irán mantiene cerrado el paso marítimo

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Manizales - Foto EFE
Terremoto en Colombia

"Necesitamos dinero para la reconstrucción": gobernador de Caldas a NTN24 tras terremoto en Colombia

Personas caminan frente a edificaciones afectadas en Pereira-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Venezolano que perdió a su esposa e hijas en terremoto de La Guaira busca a su hermano en Pereira

Foto de referencia: Canva
Ciberseguridad

Artimañas de cibercriminales avanzan a gran velocidad, pero también los métodos de empresas expertas para enfrentarlos

Ciberataques- Foto de referencia
Colombia

Inteligencia artificial también es usada por ciberdelincuentes: experto da claves para detenerlos

Marco Rubio y Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos EFE
Transición democrática

"EE. UU. no ha ofrecido una hoja de ruta muy clara": Brian Naranjo sobre transición a la democracia en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Lionel Messi en medio de la derrota en la final de la Copa del Mundo 2026-Foto: EFE
Final del Mundial

¿Argentinofobia en Copa del Mundo 2026? El debate que se despertó en medio del campeonato

Vozinha, arquero de la selección de Cabo Verde - Foto: EFE
Vozinha

Revelan la situación que está retrasando la llegada del arquero Vozinha de Cabo Verde a Chile para ser presentado con Colo Colo

Zinedine Zidane | Foto: EFE
Zinédine Zidane

Federación Francesa anunciará este martes al nuevo entrenador de la selección: lo que sabe de lo que sería el regreso de Zinedine Zidane a los banquillos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump asegura que a Estados Unidos le puede suceder una invasión migratoria como la de España si los demócratas vuelven al poder

Sheinbaum rechazó comunicado del Grupo IDEA sobre Ruffo - Fotos: EFE/X
México

Claudia Sheinbaum rechazó el comunicado del Grupo Idea sobre criminalización política en México

Mujeres confrontan a policías venezolanos - Fotos de referencia: EFE / X
Regimen chavista

Pasó en pleno acto comunitario: Comerciante venezolana señala directamente a un comandante de la Policía de "matraquear todo el tiempo"

María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
Daniel Ortega

"Después de Cuba, Nicaragua es el siguiente": congresista de EE. UU. responde a insólito anuncio del dictador Daniel Ortega

Abelardo de la Espriella - Foto: AFP
Colombia

Estos son los retos en materia económica que enfrentará De la Espriella una vez asuma el poder

Daniel Ortega | Foto: AFP
Dictadura en Nicaragua

Ortega cierra la puerta a las elecciones: el dictador descartó cualquier alternancia política en Nicaragua

Donald Trump, Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Contra las cuerdas: Delcy Rodríguez reveló que tuvo que obedecer a Estados Unidos para no terminar igual que Nicolás Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023